Statistici oznámí údaje o obyvatelích Česka za loňský rok

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o demografickém vývoji České republiky v loňském roce. Kromě celkového počtu obyvatel země statistici oznámí, kolik se narodilo dětí, kolik lidí naopak zemřelo, nebo kolik se do Česka přistěhovalo cizinců. Mezi zveřejněnými údaji budou také statistiky sňatků a rozvodů.

Na konci loňského třetího čtvrtletí žilo v Česku 10,68 milionu lidí, zatímco na začátku roku 2021 více než 10,7 milionu. Na poklesu měla podíl zvýšená úmrtnost i to, že se lidé z Česka spíše stěhovali do zahraničí, než obráceně.

Počet zemřelých za prvních devět měsíců loňského roku ovlivnilo zejména první čtvrtletí. Od ledna do konce března zemřelo téměř 47.000 lidí, nejvíce za kvartál od vzniku samostatné České republiky.

Za prvních devět měsíců loňského roku se z Česka vystěhovalo 52.355 lidí, což bylo o téměř 29.000 více než ve stejném období o rok dříve. Do země se naopak přistěhovalo 50.820 lidí, meziročně přibližně o deset tisíc víc.

V loňských prvních třech čtvrtletích se v Česku narodilo 84.719 dětí, o 465 více než ve stejném období předchozího roku. Mimo manželství přišlo na svět 48,3 procenta miminek.

Meziročně vzrostl počet svateb, zatímco rozvodů ubylo. Od ledna do konce září vstoupilo loni do manželství 39.513 párů. Bylo to meziročně o 867 svateb více. Rozvodem skončilo 15.723 manželství, meziročně zhruba o 300 méně.