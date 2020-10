Statistici oznámí, jak se v srpnu dařilo maloobchodu

Praha - Statistický úřad dnes oznámí, jak se v srpnu dařilo českému maloobchodu. V červenci měli obchodníci tržby o 1,9 procenta vyšší než před rokem, proti červnu stouply o 1,8 procenta. V prvním prázdninovém měsíci se dařilo především obchodům, které prodávají výrobky pro sport, rekreaci a kulturu. O desetinu více než loni utržili prodejci počítačů a komunikačních zařízení. Naopak v prodeji aut přetrvával meziroční pokles.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel byly v červenci meziročně nižší o 10,5 procenta. Prodejcům aut tržby klesly o 11,6 procenta, tržby za opravy aut se snížily o 6,2 procenta. Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera ve srovnání s předchozími měsíci, kdy tržby klesaly meziročně mezi 35 a 45 procenty, šlo v červenci o zlepšení.

"V srpnu se ale dynamika opět zhorší. To naznačily nové srpnové registrace, které meziročně prohloubily svůj pokles z červencových devíti procent na 34 procent. Přitom v červnu se zdálo, že se prodeje aut začínají postupně zlepšovat," uvedl.

Analytiky červencová data pozitivně překvapila. Další obnova poptávky bude podle nich ale spíše pozvolná s ohledem na vývoj mezd a nezaměstnanosti. Za celý rok by podle nich mohl maloobchod propadnout až o tři procenta, někteří ekonomové ale předpovídají stagnaci, nebo mírný růst. Přesto to bude zřejmě nejslabší výsledek za mnoho let.