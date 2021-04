Statistici obdrželi dva miliony vyplněných sčítacích formulářů

V Domově pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku pomáhali 27. března 2021 sociální pracovníci místním obyvatelům vyplňovat online dotazníky do Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Kvůli přetížení systém nefungoval a Český statistický úřad ráno elektronické sčítání pozastavil.

V Domově pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku pomáhali 27. března 2021 sociální pracovníci místním obyvatelům vyplňovat online dotazníky do Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Kvůli přetížení systém nefungoval a Český statistický úřad ráno elektronické sčítání pozastavil. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Za deset dní od začátku sčítání obyvatel, domů a bytů v Česku odeslali lidé statistikům dva miliony vyplněných formulářů. Z měst nad 10.000 obyvatel jsou nejaktivnější lidé v Neratovicích a Mostě, uvedl dnes večer v tiskové zprávě Český statistický úřad (ČSÚ). Elektronické sčítání začalo v sobotu 27. března a skončí 11. května. Pomocí papírových dotazníků se lidé budou moci sečíst od 17. dubna.

Dva miliony vyplněných dotazníků znamenají podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka, že se sečetly přibližně čtyři miliony lidí. Za velikonoční svátky se podle statistiků zvýšil počet odeslaných formulářů o více než 600.000.

Relativně nejdál je sčítání v Neratovicích na Mělnicku. Na 100 bytů tam připadá v průměru více než 46 vyplněných dotazníků. Následují Most a Kolín se zhruba 45 odeslanými formuláři v přepočtu na 100 bytů.

"Dnešní výsledky ukázaly jednu velmi zajímavou věc. Totiž, že naše dvě největší města, tedy Praha a Brno, jsou v aktivitě zapojení obyvatel do sčítání aktuálně naprosto vyrovnaná,“ dodal Rojíček. V hlavním městě Česka i v moravské metropoli lidé odeslali shodně 42,1 formuláře na každých 100 bytů.

Lidé se zatím mohou sčítat pomocí on-line formulářů na webu nebo s použitím aplikace pro chytré telefony. Původně měla on-line fáze skončit 9. dubna, ale kvůli technickým potížím na začátku sčítání se ji ČSÚ rozhodl prodloužit do 11. května. To je zároveň termín, do kterého musí odevzdat vyplněné papírové dotazníky lidé, kteří nevyužijí některou z elektronických forem sčítání.

Přehled tří nejaktivnějších měst v jednotlivých krajích při sčítání:

Město Kraj Odeslané formuláře na 100 bytů Praha Hlavní město Praha 42,1 České Budějovice Jihočeský 38,7 Tábor Jihočeský 38,1 Písek Jihočeský 36,7 Brno Jihomoravský 42,1 Kuřim Jihomoravský 41,4 Hodonín Jihomoravský 39,4 Ostrov Karlovarský 42,5 Chodov Karlovarský 42,4 Sokolov Karlovarský 42,4 Trutnov Královéhradecký 40,4 Hradec Králové Královéhradecký 39,9 Náchod Královéhradecký 38,5 Česká Lípa Liberecký 42,3 Liberec Liberecký 41,1 Jablonec nad Nisou Liberecký 37,3 Ostrava Moravskoslezský 41,6 Orlová Moravskoslezský 40,5 Havířov Moravskoslezský 39,9 Olomouc Olomoucký 40,8 Přerov Olomoucký 39,8 Šumperk Olomoucký 38,6 Pardubice Pardubický 42,4 Chrudim Pardubický 38,4 Svitavy Pardubický 38,2 Tachov Plzeňský 41,3 Plzeň Plzeňský 40,8 Domažlice Plzeňský 37,8 Neratovice Středočeský 46,2 Kolín Středočeský 44,9 Kladno Středočeský 44 Most Ústecký 45,5 Ústí nad Labem Ústecký 43,3 Klášterec nad Ohří Ústecký 42,1 Žďár nad Sázavou Vysočina 42,7 Jihlava Vysočina 41,3 Havlíčkův Brod Vysočina 39,9 Otrokovice Zlínský 37,8 Zlín Zlínský 36,5 Kroměříž Zlínský 36,4

zdroj: ČSÚ