Statistici: Na konci května bude 8500 nemocných s covidem-19

Praha - Podle nejnovějších predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude na konci května v ČR celkem asi 8500 nakažených covidem-19. Počítá s průměrným růstem v příštím měsíci o 15 případů denně. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Před týdnem statistici předpovídali na konci května 9000 nemocných.

Od 1. března do dnešního rána bylo laboratorně potvrzeno 7581 případů nemoci způsobené novým typem koronaviru. Před týdnem ÚZIS odhadoval na konci dubna 7800 případů. "Predikovali jsme interval 7500 až 83000 a máme méně než 7600. Doposud predikce velmi dobře sedí. Epidemie se pohybuje na spodní hraně odhadu," řekl Dušek. Na konci dubna je interval 7900 až 9700 případů.

"Roste počet vyléčených, což považujeme za velmi dobrou zprávu," řekl dnes na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z celkového počtu je jich už více než 40 procent.

Jeden nakažený covidem-19 v ČR nakazí dál méně než jednoho dalšího člověka, podle Duška je to útlum epidemie, která ztrácí sílu. Reprodukční číslo 0,7. Klesá také počet zachycených případů na počet testů. Pozitivních bylo dosud asi tři procenta ze všech, testů je mezi 7500 až 9000 denně. Z denně testovaných je nakažených asi 0,7 procenta.

ÚZIS připravil také tři dlouhodobější scénáře. První počítá se současným lepšícím se vývojem a vrcholem epidemie, který byl na konci března. Na konci května by mělo být denně zhruba 61 případů, v červnu 36, červenci 21 a od září do prosince už jen jednotky případů. Scénář mírného zhoršení počítá s pozvolným nárůstem případů a průměrným počtem 1,1 další nákazy na jednoho nakaženého. Ze zhruba 144 nových případů denně na konci května by se situace zhoršila až na prosincových 246. Nejhorší scénář počítá s reprodukčním číslem 1,3 a vrcholem epidemie na konci listopadu s téměř 18.000 novými případy denně. "Už na konci května budeme vědět, kterým z nich se vydáme," řekl Dušek. První model podle něj počítá s kumulativním počtem nakažených do 10.000 lidí, druhý s 13.000 a nejhorší s 19.000.

Zhruba 15 procent nakažených se potřebuje léčit v nemocnici. Aktuálně je to asi 350 lidí. "Jsme ve fázi chystání se na druhou vlnu pandemie, pokud vůbec dorazí," řekl předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. Nemocnice podle něj zvažují plošné testování všech pacientů, kteří jsou přijímáni na hospitalizaci. Některé už k němu přistoupily. "Chystáme koncentraci péče o pacienty s covidem-19 do menšího počtu nemocnic v daném regionu tak, abychom umožnili ostatním návrat do normální péče," řekl novinářům.

Odborníci považují za úspěch, že v rizikové věkové skupině nad 65 let je setrvale zhruba pětina z celkového počtu nakažených, počet nemocných nad 75 let klesl na devět procent.

Modely ÚZIS předpovídající počet

Datum 30. března polovina dubna konec dubna konec května Odhad ÚZIS (24. března) 3000 8000 14.200 - Odhad ÚZIS (1. dubna) - 5600 (optimistický) / 12.300 (pesimistický) 7200 / 30.000 - Odhad ÚZIS (8. dubna) - 6300 / 7700 8900/12.600 - Odhad ÚZIS (15. dubna) - 10.000 - - Odhad ÚZIS (23. dubna) - - 7800 9000 Odhad ÚZIS (30. dubna) - - - 8500 (7900-9700) Počet potvrzených případů 3308 6141 7581 -

zdroj: ÚZIS, MZČR

Z covidu-19 se vyléčilo 40 procent nakažených, zemřelo 227 lidí

V Česku dosud s nemocí covid-19 zemřelo 227 lidí, počet vyléčených vzrostl na 3120, což je přes 40 procent z dosud nakažených. Ve středu nikdo z nakažených nezemřel, stalo se to poprvé od poloviny dubna. Od počátku nákazy ministerstvo eviduje 7581 případů, ve středu přibylo 75 nemocných a laboratoře provedly přes 7000 testů. Vyplývá to z informací na <a href="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19">webu</a> ministerstva zdravotnictví k dnešním 8:30.

S covidem-19 se aktuálně potýká 4234 lidí, z toho 348 bylo v nemocnicích. Denní přírůstek případů byl ve středu o něco větší než předchozí dny, osmý den se ale drží pod stovkou. Podíl nově zaznamenaných případů covid-19 na počtu testů činil 1,07 procenta, předchozí dva dny byl pod jednoprocentní hodnotou. Ještě na začátku dubna se tento ukazatel pohyboval kolem pěti procent.

"Roste počet vyléčených, což považujeme za velmi dobrou zprávu," řekl na dnešní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Uzdravilo se přes 3100 lidí, z celkového počtu je to už více než 40 procent.

30.04.2020, 11:50, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Ve středu bylo v Česku provedeno 7023 testů na covid-19. Ve všední dny laboratoře v posledních dnech zvládnou kolem sedmi až osmi tisíc testů, o víkendech či svátcích jich bývá zhruba polovina. Celkem bylo v Česku zatím otestováno víc než 240.000 vzorků včetně opakovaných u jednoho člověka.

Odborníci považují za jeden z klíčových údajů pro zvládání epidemie počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, který klesá, podle nejnovějších údajů se v nemocnicích léčilo 348 nakažených. Z toho 68 pacientů bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči. Ani počet vážně nemocných se výrazně nemění. Jako vyléčení nebo do domácí karantény už odešlo z nemocnic 643 osob, víc než 55 procent ze všech dosud hospitalizovaných.

Od minulé středy přibývá méně než sto nových případů denně. Za pondělí vzrostl počet nakažených o 41, což bylo nejméně od 13. března. V úterý činil denní přírůstek 59 a ve středu znovu vzrostl na 75. V březnu či začátkem dubna denně přibývaly většinou dvě až tři stovky nakažených. Dosud nejvíce nemocných mělo Česko za jeden den 27. března, kdy přibylo 373 nakažených. Nejvyšší denní přírůstek za tento měsíc má 3. duben s 332 případy.

Mezi kraji je nemoc nejvíce rozšířená v Praze, absolutně i v přepočtu na počet obyvatel, nejméně v Jihočeském kraji. V hlavním městě s covidem-19 i nejvíc lidí zemřelo, lékaři zde zaznamenali 82 úmrtí. Následuje Moravskoslezský kraj s 28 a Karlovarský s 22 zemřelými. Jediný člověk s covidem-19 dosud zemřel ve Zlínském kraji. Naprostá většina obětí jsou senioři, kteří ještě před nakažením často trpěli i vícero vážnými nemocemi.

Česko podle odborníků epidemii koronaviru zatím zvládá, nemoc v poslední době ztrácí na síle a denně přibývají jen desítky případů. Republika se proto začala pozvolna vracet k běžnému životu, byť stále s řadou omezení, které potrvají další týdny i měsíce. Covid-19 se v Česku nekontrolovaně nešíří, je ale třeba dát pozor na některá lokální ohniska či případnou druhou vlnu.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 20. dubna 6494 154 21. dubna 8301 133 22. dubna 8815 99 23. dubna 7899 55 24. dubna 7073 86 25. dubna 4411 79 26. dubna 3358 52 27. dubna 7667 41 28. dubna 8665 59 29. dubna 7023 75

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Celkové počty případů nemoci covid-19 a úmrtí nakažených v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj Absolutní počet případů covid-19 Počet případů covid-19 na 100.000 obyvatel Počet úmrtí v souvislosti s covid-19 Praha 1712 125,79 82 Středočeský 894 65,69 21 Jihočeský 173 26,99 6 Plzeňský 600 102,99 9 Karlovarský 358 121,24 22 Ústecký 490 59,71 13 Liberecký 193 43,7 4 Královéhradecký 178 32,32 3 Pardubický 269 51,82 6 Vysočina 175 34,38 3 Jihomoravský 447 37,73 16 Olomoucký 691 109,24 13 Zlínský 327 56,1 1 Moravskoslezský 1021 84,78 28 Nezjištěno* 53 - -

zdroj: ministerstvo zdravotnictví