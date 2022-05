Statistici dnes zveřejní data o dubnové inflaci

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji dubnové inflace. Podle odhadů ekonomů inflace stoupla na průměrných 13,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Za nárůstem jsou především zvyšující se náklady na bydlení včetně energií a zdražování potravin, uvedli. Vrchol inflace lze podle ekonomů čekat na přelomu druhého a třetího čtvrtletí.

"V meziročním srovnání do celkové inflace v dubnu opět až na výjimky přispívaly všechny oddíly spotřebního koše. Nejvíce přitom oddíl bydlení a to především díky imputovanému nájemnému a elektřině se zemním plynem. V oddílu doprava ceny pohonných hmot sice v dubnu meziměsíčně poklesly, avšak v meziročním srovnání do inflace stále citelně přispívaly. V dubnu dále zrychlovala meziroční inflace u potravin," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Statistici dnes zveřejní, jak se českému maloobchodu dařilo v březnu

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes představí výsledky maloobchodu za březen. Tržby ve druhém měsíci letošního roku zpomalily meziroční růst na 4,6 procent z lednových 9,4 procenta. V meziměsíčním srovnání tržby v maloobchodu v únoru stagnovaly. Především pod vlivem rostoucí inflace lidé podle analytiků postupně omezují nákupy a tento trend bude zřejmě sílit.

Negativní vliv na spotřebitelskou poptávku mají podle ekonomů také vysoké ceny elektřiny a plynu, pohonných hmot a dále růst úrokových sazeb České národní banky, které zdražují úvěry.

Meziročně vyšší zájem zaznamenaly v únoru podle statistiků všechny sortimenty nepotravinářského zboží. Nejvyšší nárůst tržeb, a to o 119,3 procenta, si připsali prodejci oděvů a obuvi. Obchody se sportovním vybavením meziročně utržily o 34,6 procenta více, prodejny s výrobky pro domácnosti si polepšily o 17,3 procenta. Obchodníci s elektronikou měli tržby vyšší o 11,3 procenta.

Na rozdíl od loňského roku byly letos otevřené kamenné obchody a lidé méně nakupovali on-line. Internetovým a zásilkovým službám tak v únoru klesly tržby zhruba o deset procent proti druhému měsíci loňského roku. Propad evidovaly i nespecializované prodejny s převahou potravin, a to o 4,3 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly meziročně o jedno procento. Nižší byly tržby za prodej aut včetně náhradních dílů, za opravy lidé utratili více.

ČSÚ upozornil, že data za únor jsou předběžná. Konečné údaje za všechny měsíce letošního roku zveřejní příští rok v březnu.