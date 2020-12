Statistici dnes oznámí údaje o obyvatelích ČR za tři čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes oznámí, jak se změnil za letošní tři čtvrtletí počet obyvatel Česka. Současně bude informovat o tom, kolik dětí se od počátku ledna do konce září narodilo, kolik lidí zemřelo nebo kolik lidí se do země přistěhovalo a naopak se z ní odstěhovalo. Statistici rovněž uvedou počty uzavřených a rozvedených manželství.

V pololetí, kdy se země potýkala s první vlnou šíření nemoci covid-19, se počet obyvatel ČR zvýšil o 5200 na 10,699 milionu lidí. Přírůstek zajistila migrace, meziročně byl ale přírůstek stěhováním o více než polovinu nižší. Zároveň více lidí zemřelo, než se narodilo. Nicméně počet zemřelých zůstal v pololetí na úrovni předchozího roku.

Od začátku roku do konce června se narodilo 53.800 dětí. Zemřelých bylo 56.900. Ze zahraničí se do Česka v pololetí přistěhovalo 26.400 lidí a 18.100 lidí ze země odešlo do zahraničí.

Jarní protikoronavirová opatření podle statistiků dopadla zejména na počet sňatků, kterých v pololetí meziročně ubylo o 9600 na 13.400. Lidé se i méně rozváděli. Rozvodů, které do konce června nabyly právní moci, bylo 10.200, o rok dříve jich bylo o 2300 více.