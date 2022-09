Statistici dnes oznámí údaje o obyvatelích Česka za druhé čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní, jak se v letošním druhém čtvrtletí změnil počet obyvatel republiky. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo, kolik osob se do Česka přistěhovalo a kolik se odstěhovalo. Statistici také uvedou počty sňatků či rozvedených manželství.

V prvním čtvrtletí přibylo obyvatel České republiky o 3200 na 10,52 milionu. Přírůstek podle statistiků zajistila jen zahraniční migrace. Lidé, kteří získali v souvislosti s válkou na Ukrajině dočasnou ochranu v ČR, nebyli ale v bilanci zahrnuti. Podle dat cizineckého informačního systému jich na konci prvního čtvrtletí bylo 250.000. Přirozeným způsobem Česko přišlo za první tři měsíce letošního roku o 7600 lidí. Za tu dobu se narodilo na 24.200 dětí, zatímco téměř 31.900 lidí zemřelo.

V porovnání se stejným loňským obdobím, které bylo výrazně ovlivněné epidemií koronaviru, bylo zemřelých zhruba o třetinu méně. Proti průměru z předcovidových let 2015 až 2019 zůstal jejich počet podle ČSÚ ale mírně nadprůměrný. To je podle statistiků dáno tím, že do věku vyšší úmrtnosti vstupují silné ročníky narozených ve 40. letech minulého století. V meziročním srovnání ubylo nejen zemřelých, ale také narozených. Jejich počet se proti loňskému prvnímu čtvrtletí snížil přibližně o 3500.

Naopak sňatků proti loňsku přibylo. Manželství uzavřelo během ledna až března 4200 párů, což bylo o 1300 více než před rokem a nejvíce od roku 2009. Snoubence lákaly únorové termíny, především úterý 22. 2. 2022, kdy bylo uzavřeno 1100 svateb. Běžně se přitom v únorové úterý koná do 20 svateb.

S odkazem na údaje ministerstva vnitra statistici uvedli, že se do Česka v prvních třech měsících roku meziročně přistěhovalo o 800 více lidí, a to 19.200. Zatímco počet lidí, kteří zemi opustili, se meziročně zvýšil o 2600 na zhruba 8300. Stěhováním tak Česko získalo 10.800 lidí, meziročně jich však bylo o 1700 méně. Ze dvou třetin se na tomto přírůstku podíleli lidé z Ukrajiny. Ti podle statistiků převažovali jak mezi přistěhovanými, kde tvořili téměř polovinu všech imigrantů, tak i mezi vystěhovanými.