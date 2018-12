Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o počtu obyvatel Česka za uplynulá tři čtvrtletí. Oznámí například, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo, kolik přišlo do země cizinců či kolik manželství se uzavřelo i rozpadlo.

V prvním pololetí přibylo v České republiky zhruba 15.400 obyvatel, na konci června tak v zemi žilo 10,625.449 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, zejména z Ukrajiny a Slovenska. Přirozeným způsobem obyvatel země ubylo, více lidí zemřelo, než se narodilo.

Od ledna do června se do republiky přistěhovalo 29.220 lidí, naopak 11.500 lidí zamířilo z ČR do zahraničí. Na svět přišlo v tomto období v Česku 55.736 dětí, 58.062 lidí zemřelo. V porovnání s loňským pololetím bylo novorozenců o zhruba 500 méně, počty zemřelých se téměř nezměnily.

Více však lidé vstupovali do manželství a méně se i rozváděli. Sňatek uzavřelo v prvním pololetí 20.916 párů, o 1445 více než před rokem. O zhruba stejný počet pak ubylo rozvodů, od ledna do června jich bylo 11.856.