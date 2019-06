Statisíce lidí protestovaly v Hongkongu proti spornému zákonu

Protest v Hongkongu proti schválení zákona, který by umožnil vydávat lidi podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny.

Hongkong - Statisíce lidí dnes v Hongkongu protestovaly proti návrhu zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Očekává se, že masová účast zvýší tlak na vládu této zvláštní správní oblasti Číny, aby od přijetí zákona ustoupila. Organizátoři tvrdí, že do ulic vyrazilo přes milion lidí, což by znamenalo, že dnešní účast byla větší než při protestu z 1. července 2003, kdy lidé demonstrovali proti spornému zákonu o národní bezpečnosti. Policejní odhady jsou ale výrazně nižší.

"Dnes vyšlo do průvodu 1,03 milionu lidí," oznámil večer místního času (odpoledne SELČ) jeden z organizátorů akce davu před místním parlamentem. Lidé přitom dál zůstávali v ulicích. Agentura AFP uvedla, že dnešní manifestace je největší od připojení Hongkongu k Číně v roce 1997. Policie počet účastníků dnešního protestu odhadla na 240.000.

Hongkong, který jako bývalá britská kolonie přešel pod čínskou správu v roce 1997, zaručuje zákonem svým obyvatelům nezávislou justici a rozsáhlé osobní svobody, včetně svobody projevu. Mnozí však tvrdí, že Peking postupně tyto svobody omezuje.

Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu, neboť usnadňuje vydávání lidí podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Tam by mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

"Žádné vydávání do Číny, žádný špatný zákon!" skandoval dav protestujících na úvod demonstrace, která byla svolána do velkého parku Victoria na 15:00 místního času (09:00 SELČ). Ve více než třicetistupňovém vedru se mezi protestujícími objevily jak rodiny s malými dětmi, tak starší lidé. K nezvykle široké skupině odpůrců navrhovaného zákona patří studenti či prodemokratičtí aktivisté, ale i podnikatelé a manažeři, kteří obvykle podporují vládu.

"Tady pro Hongkong končí hra, je to otázka života a smrti. Proto jsem přišel. Je to zlý zákon," řekl britské stanici BBC profesor Rocky Chang. Podle dalších účastníků protestu by přijetí zákona nejen omezilo svobody obyvatel, ale i poškodilo pověst Hongkongu jako mezinárodního finančního centra.

Lidé volali po odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Ta tvrdí, že zákony o vydávání jsou nezbytné, pokud se Hongkong nemá stát rájem zločinců na útěku. K dnešní demonstraci se dosud nevyjádřila. "Musí návrh zákona stáhnout a rezignovat," řekl veterán Demokratické strany James To. "Celý Hongkong je proti ní," dodal zákonodárce.

Po Toově proslovu se podle agentury Reuters k davům stále připojovaly další tisíce lidí. Zaplnily i čtyři jízdní pruhy místní hlavní třídy. Do oblasti protestů se soustředily policejní jednotky s obušky a helmami, podle televize RTHK použily pepřový sprej proti šesti maskovaným mužům, kteří se pokusili zablokovat silnici.