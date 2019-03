Londýn - Pochodu za uspořádání nového referenda o členství Británie v Evropské unii se dnes v centru Londýna zúčastnily statisíce odpůrců brexitu. Informovala o tom agentura Reuters. Organizátoři akce nicméně tvrdí, že počet účastníků demonstrace přesáhl jeden milion. Srovnatelný počet lidí ve Spojeném království podle BBC vyšel do ulic na protest proti válce v Iráku v roce 2003.

Demonstranti - někteří v pestrých kostýmech a mnozí s vlajkami EU - se sešli u Hyde Parku, odkud společně pochodovali k parlamentu. Odpůrci brexitu se obávají poklesu životní úrovně a ekonomických ztrát po odchodu z EU, poznamenala agentura DPA.

"Přišli jsme sem dnes, protože cítíme, že nám ukradli budoucnost. Je to naše generace, která bude muset žít s důsledky této pohromy," řekla Reuters osmnáctiletá Phoebe Pooleová. "Bude těžší sehnat práci. Už vidíme, že spousta velkých firem odchází. Dělám si o budoucnost starosti," dodala.

Starosta Londýna Sadiq Khan na twitteru zveřejnil video, ve kterém stojí po boku demonstrantů s transparenty s nápisem "Nechte rozhodnout lid". Sám přitom situaci kolem brexitu označil za "naprostý nepořádek" s tím, že Britové nehlasovali pro brexit bez dohody. "Žiji v Londýně celý život a nikdy jsem ho neviděl tak krásný, jako ho vidíte dnes vy," řekl starosta účastníkům pochodu.

Dvě stovky autobusů byly předem zarezervovány, aby na pochod přivezly lidi z celé Británie. Jeden vyrazil ze Skotska už o páteční noci, jiný vyjel časně ráno z Cornwallu na západě Anglie.

Petice, která od poloviny tohoto týdne požaduje zrušit brexit, již získala přes 4,4 milionu podpisů. Organizátorka iniciativy Margaret Georgiadouová uvedla, že obdržela tři telefonáty, ve kterých jí někdo vyhrožoval smrtí, a přišly jí také nenávistné vzkazy na facebooku. Poslankyně liberálních demokratů Layla Moranová řekla, že petice může vnést čerstvý vzduch do kampaně usilující o druhé brexitové referendum. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová mezitím uvedla, že teď nadešla chvíle, kdy je největší šance zabránit brexitu bez dohody.

O odchodu z EU rozhodli Britové v referendu v červnu 2016 poměrně těsnou většinou hlasů: 17,4 milionu lidí - tedy 52 procent - hlasovalo pro brexit, 16,1 milionu (48 procent) si přálo zůstat v unii. Od té doby odpůrci brexitu usilují o další referendum. Argumentují i tím, že při současných zmatcích a bezradnosti politiků by osud Británie opět měli vzít do rukou občané. Ani tři roky debat totiž nerozptýlily nejistotu, jak, kdy a zda vůbec Británie vystoupí z EU. I případné druhé hlasování by ale podle aktuálních průzkumů dopadlo těsně, ačkoli poměr hlasů se kloní spíše proti opuštění unie.

Premiérka Theresa Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU. V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit. Mayová se opakovaně vyslovila proti opakování referenda, krize ohledně brexitu ale podle médií ohrožuje premiérčino setrvání v čele vlády.

Mezitím v Anglii pokračují výrazně menší pochody podporovatelů brexitu. Zahájeny byly na severu Anglie před týdnem a směřují k Londýnu. Někdejší šéf protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a jedna z tváří britského referenda o brexitu Nigel Farage se k pochodu dnes ráno připojil ve vesnici Linby u Nottinghamu. Asi 200 demonstrantům na místě řekl, že premiérka Mayová Britům udělala ostudu.