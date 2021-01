Stát zvýšil věk pro půjčku na bydlení na 40 let, zvýšil i limity

Praha - Státní fond podpory investic (SFPI) zvýšil věk pro poskytnutí půjčky na bydlení pro mladé lidi ze 36 na 40 let. Navýšil také maximální částky poskytnutých úvěrů, u pořízení bytu například z 1,2 milionu korun na dva miliony. Nově je možné financovat také družstevní podíl. Program Vlastní bydlení navazuje na Program pro mladé. Žádosti lze podávat ode dneška na pracovištích SFPI v Praze a v Olomouci. ČTK to dnes sdělila mluvčí fondu Karolína Smetanová.

O státní půjčku na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny. Žádat mohou i bezdětní manželé nebo registrovaní partneři. U žadatelů, kteří nejsou manželé, je podmínkou dítě do 15 let.

Maximální výše úvěru na modernizaci se zvýšila z 300.000 na 600.000 korun. U pořízení rodinného domu vzrostla ze dvou milionů na 2,4 milionu korun. Úroková sazba se nově sníží o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let, o které žadatel trvale pečuje, minimálně je však jedno procento. Novinkou je také to, že pojištění proti živelním pohromám je požadováno pouze u rodinného domu. Původně bylo i u bytu. Navíc nejsou stanoveny limity na podlahovou plochu. V předchozím programu bylo u bytu maximum 75 metrů čtverečních, u rodinného domu 140 metrů čtverečních.

Splatnost úvěru je maximálně deset let při modernizaci a 20 let na pořízení obydlí. "Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu dvou let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny," uvádí SFPI na svých webových stránkách.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než tři měsíce, nemoci trvající déle než tři měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu dvou let. Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru jsou bez poplatků.

Program pro mladé byl zahájen v polovině srpna roku 2018. Hned první den tehdy někteří lidé čekali kvůli podání žádosti o půjčku před pobočkami fondu v Praze a Olomouci ve frontě. Za první den podali 256 žádostí za 299 milionů korun. Poté zájem opadnul. Ke konci roku dosáhl objem žádostí 668 milionů korun. V roce 2019 průměrný měsíční objem žádostí klesl meziročně zhruba na čtvrtinu ze 148 milionů korun na 41 milionů.