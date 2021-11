Stát zvažuje povinné očkování lidí nad 60 let, Zlínský kraj chystá omezení

Praha - Pod tlakem zesilující epidemie koronaviru zvažuje stát povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Návrh dnes podpořila vládní rada pro zdravotní rizika. Nouzový stav ale nyní není třeba, shodli se hejtmani se zástupci vlády. Zlínský kraj kvůli zatížení svých nemocnic následně ohlásil, že minimálně na 14 dní omezí společenský život. V pondělí v Česku přibylo 14.480 případů koronaviru, za tento den v týdnu dosud nejvíc. Počet hospitalizovaných s covidem-19 je nejvyšší od poloviny dubna.

Povinné očkování by se mohlo týkat lidí nad 60 let, protože jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii, uvedl dnes premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ani jednu dávku vakcíny zatím nedostalo zhruba 450.000 z nich. Plně naočkovaní by měli být podle debaty ve vládní radě pro zdravotní rizika 1. února i vybrané profese. Uvažuje se o zdravotnících a sociálních pracovnících, vojácích, policistech nebo hasičích.

Problém v povinné vakcinaci nevidí náčelník generálního štábu armády Aleš Opata, podporuje ji také Hasičský záchranný sbor ČR. Policejní prezident Jan Švejdar na twitteru napsal, že policie by mohla ztratit až 10.000 lidí, kteří dosud očkování odmítají. Odchodů zdravotníků odmítajících vakcínu proti covidu-19 se obává také Lékařský odborový klub. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého by ze stejného důvodu mohly odejít "vyšší stovky či nižší tisíce" pracovníků. Podle Babiše dnes povinné očkování vybraných profesí podpořili všichni hejtmani.

S Asociací krajů premiér jednal o možném vyhlášení nouzového stavu. Shodli se na tom, že není potřeba, hejtmani by ale uvítali úpravu pandemického zákona tak, aby umožňoval na území postižených krajů aktivovat nutná opatření, řekl po jednání předseda asociace a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Nejvíce jsou nyní covidovými pacienty zatížené nemocnice v moravských krajích. Pomoc s hromadným převozem covidových pacientů do Prahy jim nabídl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) po jednání s Babišem na twitteru uvedl, že jestli vláda a hygienici rychle nezačnou s razantnějšími opatřeními, nemocnice situaci nezvládnou.

Zlínský kraj kvůli nemocnicím, které jsou na hraně svých kapacit, minimálně na 14 dní omezí od příštího týdne společenský život, oznámil hejtman Radim Holiš (ANO). Zakázány zřejmě budou akce nad 100 lidí, podle hejtmana je zájem udržet v chodu školy, firmy a služby. Opatření by na základě legislativních možností měli vyhlásit hygienici. "Nechceme úplně zastavit sportovní utkání a jiné společenské akce," řekl zlínský hejtman. Podle Holiše ani Grolicha není řešením vyhlásit v kraji stav nebezpečí.

V nemocnicích zejména na Moravě s péčí opět začali pomáhat hasiči a vojáci. Hrdost nad tím, jak ozbrojené síly zvládly pandemii koronaviru, dnes vyjádřil končící ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Hospitalizováno s covidem-19 bylo k pondělku 5434 lidí, z toho 764 v těžkém stavu. Za jeden týden tak počet covidových pacientů stoupl o 732 a řada nemocnic musela omezit plánované operace a připravit pro nakažené další lůžka.

Pondělních 14.480 potvrzených případů koronaviru je téměř o 3000 víc než před týdnem. Na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní rekordních 1029 nově odhalených nakažených. Před týdnem to bylo o 290 případů méně. Na úrovni okresů vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Šumpersko, následované Olomouckem a Prostějovskem. S covidem-19 zatím v Česku zemřelo 32.304 lidí z víc než dvou milionů dosud nakažených. Za poslední týden bylo dvakrát úmrtí víc než 100 za den.

Zdravotníci dosud podali přes 13 milionů dávek očkování proti covidu-19, dokončenou vakcinaci má téměř 6,27 milionu lidí. Studie vědců Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy ukázala, že očkování proti koronaviru nejvíce podporují lidé s vyšším vzděláním a vyšším příjmem, přestože paradoxně mají ze všech nejnižší důvěru k obecnému očkování proti nemocem. Český olympijský výbor doporučí sportovcům před olympijskými hrami v Pekingu posilující třetí dávku očkování a hodinu před odletem PCR test na koronavirus.

Pomoci odhalit nakažené mezi školáky má v pondělí obnovené plošné testování žáků základních a středních škol. Na pořízení 13,79 milionu antigenních testů pro pokračování testování ve školách vypsala v noci zakázku Správa státních hmotných rezerv (SSHR), firmy mají na poslání nabídek deset dnů.

Česká unie cestovního ruchu dnes uvítala rozhodnutí vlády o obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně příspěvku B. Turismus je podle unie postaven na lidských zdrojích, proto je tento program důležitý. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza za zásadní považuje to, že vláda pro využití dalších programů podpory přistoupila na limit třicetiprocentního propadu tržeb, původně navrhovala za vstupní podmínku pokles tržeb o 50 procent.

Finanční správa upozornila na to, že zatím nemůže přijímat žádosti o nový kompenzační bonus, který mohou podnikatelé získat na období od 22. listopadu. Vyplácení příspěvku v pondělí večer schválila vláda, zákon ale zatím neprojednal Parlament.