Stát zřejmě umožní přeočkování proti covidu už po pěti měsících

Praha - Lidé se zřejmě budou moci nechat přeočkovat proti covidu-19 už po pěti měsících místo nynějšího půl roku. V diskusním pořadu ČT to řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. S předsedou asociace krajů Martinem Kubou (ODS) a epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou se shodla na tom, že politická rozhodnutí o protiepidemických opatřeních mají zpoždění. Plošné testování ve firmách a školách může podle Vašákové způsobit to, že výsledky potvrzujících PCR testů budou lidem chodit později. Nyní mají být do 48 hodin. Podle Kuby na to nejsou testovací kapacity.

Zkrácení intervalu pro přeočkování podle náměstkyně doporučuje vakcinologická společnost, v pondělí se tím bude zabývat také klinická skupina, která je poradním orgánem ministerstva. Následně by to měl probrat vládní centrální řídící tým. Podle Vašákové to nebude tak, že se lidé budou muset nechat přeočkovat po pěti měsících, ale budou mít tu možnost.

Vláda tento týden rozhodla, že se kvůli zhoršující se epidemii koronaviru bude pravidelně plošně testovat v základních a středních školách. Firmy musí také od pondělí pravidelně jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testu musejí podrobit. Hejtman Jihočeského kraje Kuba připomněl, že každý, kdo má pozitivní výsledek antigenního testu, musí jít na potvrzení PCR testem. Podle něj vláda zaspala a na testování nejsou dostatečné kapacity. "Všichni se budou divit, že čekají pět dní na PCR test," řekl. Také podle Vašákové se dá očekávat, že výsledky PCR testů budou později než nyní.

Podle Vašákové a Prymuly nemá plošné testování význam, když není možné každého nakaženého izolovat od ostatních a vytrasovat jeho kontakty. "Když na to nebudou kapacity, je to k ničemu," konstatoval Prymula. Podle Vašákové už nyní hygieny "trasují, jak vzteklé", kapacity hygienických stanic a zdravotnického personálu není podle Vašákové možné navýšit za rok.

Účastníci debaty odmítli návrh kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby ministerstvo zdravotnictví nařídilo nemocnicím omezit všechny výkony a operace, které lze odložit, a s předstihem si vytvořit rezervu pro případný další nárůst hospitalizovaných pacientů s covidem-19 a akutní případy. Podle Prymuly už se tak v některých nemocnicích děje, rozhodnutí by se ale mělo nechat na vedení nemocnic.