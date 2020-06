Stát zpřísní opatření proti covidu-19 v Moravskoslezském kraji

Praha - Kvůli šíření nemoci covid-19 v části Moravskoslezského kraje stát od úterý zpřísní opatření na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Zakáže například návštěvy nemocnic a sociálních zařízení nebo omezí účast na hromadných akcích z 500 na nejvýše 100 lidí. Omezení se týká i koupališť. Navíc po uvolnění opatření od 1. července ve zbytku republiky zůstanou v Moravskoslezském kraji povinné roušky uvnitř budov při větších akcích a v některých provozovnách a na Karvinsku a Frýdecko-Místecku i v MHD či taxících. Přeshraniční pracovníci v celém kraji pak budou muset předkládat zaměstnavatelům testy na covid-19. V Praze zůstanou i po rozvolnění opatření od 1. července povinné roušky v metru a při hromadných akcích ve vnitřních prostorách. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví.

V sobotu v Česku přibylo 260 případů covidu-19 a v neděli 305, což byl nejvýraznější přírůstek od 3. dubna. "Směřujeme všechny síly hygieniků do Moravskoslezského kraje, zejména na Karvinsko. Poslední skokové nárůsty pozitivních případů se opět týkají tohoto lokálního ohniska. Jsou dány zejména masivním testováním kontaktů horníků a bohužel také neukázněností občanů," uvedl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj lidé, kteří evidentně mají příznaky, navštěvují hromadné akce nebo oslavy.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové není nutné těžební společnost OKD zcela uzavřít. "Mají nastavená opatření, která by měla dalšímu, ještě masivnějšímu šíření zabránit," řekla na dotaz ČTK. Podle ní je pozitivních asi deset procent testovaných. Při fárání podle ní nejde těsnému kontaktu zabránit, některá opatření ale podle ní byla v provozu porušovaná. Většina lidí je bez příznaků, což je podle Rážové dobré pro kapacitu zdravotního systému, ale ne pro zastavení šíření nemoci. "Očekáváme, že záchyt pozitivních případů bude v následujících dnech klesat," dodal ministr. Podle něj se zvažovala i přísnější opatření, než byla nakonec přijata, například omezení pohybu.

Na rozdíl od většiny Česka, kde se od středy opatření proti šíření koronaviru zmírní, se proto na Karvinsku a Frýdecko-Místecku naopak opatření zpřísní, a to už od 30. června do odvolání. Na hromadných akcích venku i ve vnitřních prostorách bude moci být ve stejný čas nejvýše 100 lidí, případně na stadionech 100 lidí v každém sektoru. Účastníci navíc musí na akcích bez hlediště dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Maximálně 100 lidí bude moci být také ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích v těchto regionech. U menších koupališť může být navíc omezení ještě přísnější, protože podle ministerstva může být pouze jeden návštěvník na deset metrů čtverečních plochy v areálu určeném návštěvníkům. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku bude rovněž od úterý v restauracích a dalších provozovnách stravovacích služeb možný prodej v čase od 23:00 do 08:00 pouze výdejovým okénkem.

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních s pobytovými službami budou zakázány návštěvy. Zaměstnanci a přijímaní klienti zařízení budou muset být testováni na covid-19. "V tuto chvíli je důležité předejít většímu setkávání občanů, proto bychom za epidemiology chtěli veřejnost v zasažených lokalitách požádat o zdrženlivost a zvýšenou pozornost vůči jejich zdravotnímu stavu. Mnoho pozitivních případů vzniká zbytečně. Pokud někteří občané z lokálních ohnisek cestují do dalších regionů naší republiky, doporučujeme jim nosit roušky, pokud jsou v blízkosti jiných osob nebo uvnitř budov," sdělil vedoucí pracovní skupiny ministerstva pro uvolňování karantény Rastislav Maďar.

Od 1. července pak zůstanou v celém Moravskoslezském kraji v platnosti některá opatření, která budou jinde v Česku zrušena. V kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky uvnitř budov na hromadných akcích - tedy i v kinech či divadlech - při účasti nad 100 lidí a také v provozovnách, kde hrozí větší riziko přenosu nemoci, s výjimkou restaurací. Na tiskové konferenci představitelé ministerstva zmínili třeba kadeřnictví. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku budou roušky povinné při vnitřních hromadných akcích a také v městské hromadné dopravě či taxících.

Lidé cestující za prací přes hranice budou muset v celém kraji předkládat svým zaměstnavatelům potvrzení o negativním testu na covid-19. Důvodem je podle ministerstva velký nárůst nakažených právě u této skupiny lidí.

V Praze budou i po rozvolnění povinné roušky v metru

V Praze zůstanou kvůli riziku šíření koronaviru i po rozvolnění opatření od 1. července povinné roušky v metru a při hromadných akcích ve vnitřních prostorách. Roušky zůstanou po rozvolnění povinné také v Moravskoslezském kraji, kde se v poslední době objevila lokální ohniska nemoci covid-19 způsobované koronavirem.

Od 1. července budou moci lidé ve většině republiky odložit roušky. Ochrana úst a nosu zůstane plošně povinná už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V Praze budou muset lidé nosit roušky také v metru a na vnitřních hromadných akcích s účastí nad 100 lidí. "Praha je nyní stabilní. Přesto vidíme riziko na větších akcích a v metru, proto i tady ponecháme opatření ve formě roušek," oznámil dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové epidemiologové zvažovali, zda roušky ponechat v MHD. "Více než třetina lidí se každý den přepraví právě v metru. Jsou to klimatizované prostory, u autobusů a tramvají není klimatizace v 60 procentech vozů," vysvětlila. Je to podle ní kompromis, jak zabránit kolapsům z horka u lidí, kteří by v těch neklimatizovaných museli mít roušku.

Praha má po Moravskoslezském kraji druhý nejvyšší absolutní počet potvrzených případů covidu-19 a také druhý největší podíl případů na počet obyvatel od začátku epidemie. V Praze bylo dosud zaznamenáno přes 2500 nakažených, tedy asi 189 případů na každých 100.000 obyvatel. V poslední době ale rostl počet nakažených v Praze jen mírně. Za posledních sedm dní připadá na každých 100.000 obyvatel města jen zhruba šest nových případů nemoci, zatímco na Karvinsku v Moravskoslezském kraji je to 183 případů na 100.000 obyvatel.

Právě Moravskoslezský kraj je dalším regionem vedle Prahy, kterého se nebude plně týkat rozvolňování opatření. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se nedá počítat reprodukční číslo, tedy údaj o průměrném počtu dalších nakažených od jednoho nemocného, pro celé Česko. V Praze, kde se situace zlepšuje, ho odhaduje na 1 a v Moravskoslezském kraji na 1,5.