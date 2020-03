Stát zakáže kvůli koronaviru vývoz dezinfekce, velké akce neomezí

Praha - Ministerstvo zdravotnictví plánuje kvůli šíření nového typu koronaviru zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí. Akce a shromáždění nad 5000 lidí stát omezovat nebude, pořadatelé je budou muset hlásit krajským hygienickým stanicím. Stát chce také vědět o všech vlacích, které do Česka přijíždějí z rizikových oblastí. Členové vlády to uvedli po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). O spolupráci v boji s koronavirem v Praze jednali premiéři zemí visegrádské čtyřky. Kvůli podezření na nákazu jsou v izolaci dvě třídy základní školy v Praze 6.

Potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, je v Česku nadále pět. Testováno dosud bylo 340 lidí, všechny nové testy byly negativní, oznámil ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí chce ministerstvo podle Vojtěcha proto, že má silné signály o jejím nedostatku v různých institucích. Ode dneška ministerstvo zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

K omezování hromadných akcí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není důvod, protože nákaza se nerozšiřuje. U ohlášených událostí nad 5000 lidí hygienické stanice posoudí rizika. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," hájil dnes premiér pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na víkendový Světový pohár v biatlonu na Vysočině. V pátek se podle Babiše kvůli šíření koronaviru uskuteční setkání se všemi hejtmany, protože je potřeba vylepšit informační tok.

"Budeme identifikovat všechny vlaky, které sem přijíždějí potenciálně z rizikovějších oblastí. Budeme chystat určitá opatření charakteru minimálně na dezinfekční úrovni," uvedl po jednání BRS ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Stát by měl podle něj vědět, jaké množství lidí a kdy sem z těchto oblastí přijíždí. Není ale potřeba, aby řidiči autobusů a průvodčí používali respirátory nebo roušky, dodal.

O izolaci dvou tříd na prvním stupni kvůli podezření na nákazu informovala na svém webu Základní škola Antonína Čermáka v Praze 6. Žáky si od rána postupně vyzvedávali rodiče. Třídy navštěvují děti ženy, která má pozitivní test na koronavirus ze soukromé laboratoře, uvedl ministr Vojtěch. Výsledek musí potvrdit laboratoř Státního zdravotního ústavu, měl by být známý dnes odpoledne. "Žena je nyní v karanténě v Nemocnici Na Bulovce, zbytek rodiny v domácí karanténě," uvedl ministr. Děti chodily do školy dva dny po návratu z Itálie, která má z evropských zemí největší počet potvrzených případů nemoci.

Ze zemí visegrádské čtyřky se nákaza koronavirem zatím objevila v Česku, první potvrzený případ dnes ohlásilo Polsko. Naopak v Maďarsku a na Slovensku dosud nikdo na nemoc pozitivně testován nebyl. Země V4 si budou vyměňovat informace ohledně koronaviru a v případě potřeby zváží vzájemnou výpomoc u dodávek zdravotnických prostředků, řekl po jednání premiérů Babiš. "Konstatovali jsme, že není důvod k panice, ale musíme být obezřetní a šíření nákazy omezit," uvedl také.

Zákaz vývozu respirátorů do zahraničí může podle společnosti Moldex z Ústí nad Orlicí ohrozit dodávky potřebné pro průmysl a zdravotnictví. Pro dalšího výrobce, společnost Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku zákaz vývozu neznamená žádnou změnu, respirátory dodává jen do tuzemských zařízení. Brněnský výrobce Respilon je připravený zásobit český trh, do konce března chce nabídnout masky s nanovláknem a oxidem mědi schopné zachytit koronavirus a zahubit ho.