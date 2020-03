Stát začíná přesouvat evropské peníze na ČMZRB

Praha - Stát začíná po dohodě s Evropskou komisí přesouvat peníze z evropských strukturálních fondů na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) na pomoc podnikatelům kvůli koronaviru. Jedná se řádově o dvou miliardách korun. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

"Nebude to na úplně všechny možné typy podpory, ale v tuhle chvíli jednáme řádově o dvou miliardách korun, které bychom záručním mechanismem okamžitě pustili do režimu půjček přes komerční banky, čímž bychom okamžitě získali řádově desetinásobek zdrojů pro podnikatele na úvěrové bázi," řekl Havlíček.

Mimo to vláda už v pondělí například schválila bezúročné půjčky, na které vyčlenila 600 milionů korun. O částku od půl milionu do 15 milionů korun budou moci podnikatelé požádat přes ČMZRB. Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. Podniky by měly dostávat nejvýše zhruba 90 procent újmy, kterou vyčíslí. Malé a střední podniky by z úvěru mohly financovat drobný majetek či zásoby, firmy starší tří let například i mzdy nebo pohledávky. Předběžnou výzvu s bližšími informacemi k Úvěru COVID zveřejnila ČMZRB dnes.

Pro menší živnostníky, kteří nechtějí čerpat až tak velké peníze, začala vláda připravovat program opět ve spolupráci s ČMZRB. Podle Havlíčka spočívá v tom, že by banka většinu úvěrů zadotovala. Podnikatel by tak podle ministra například z úvěru 10.000 korun vracel jen 500 korun a zbytek by za něj splatila ČMZRB. "Včera jsme o tom jednali s bankéři, jsou na to připraveni. Ta dotace spočívá v tom, že by (podnikatelé) nemuseli vracet celou částku a že by ČMZRB zadotovala jistinu," řekl Havlíček.

Podnikatelům se snaží situaci kolem koronaviru ulehčit i ministerstvo financí. Příští týden chce představit tzv. liberační balíček. Mezi hlavní opatření patří plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH.

Dále MF chystá snížení správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem ze 400 Kč na 100 Kč. Úřad rovněž plošně chce promíjet druhé pokuty 1000 Kč za nepodání kontrolního hlášení bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta za 1000 Kč.

Pokud podle MF situace kolem koronaviru znemožní některým podnikatelům řádně se připravit na třetí a čtvrtou vlnu EET, bude finanční a celní správa při kontrolách postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům.