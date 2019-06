Stát za slevy v dopravě dal v dubnu 486 mil.Kč, celkem 3,7 mld.Kč

Praha - Stát zaplatil v dubnu za slevy v dopravě 486 milionů korun. Jde o druhou nejvyšší částku od začátku platnosti slev, více zaplatil pouze loni v říjnu. Nejvíce z kompenzací dostaly České dráhy, mezi autobusovými dopravci Student Agency. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Za prvních osm měsíců od loňského září stát za slevy dopravcům vyplatil zhruba 3,7 miliardy korun.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Ministerstvo dopravy předpokládá, že slevy celkově vyjdou na šest miliard korun ročně. Peníze na slevy obsahuje i návrh státního rozpočtu pro příští rok.

České dráhy, které jsou největším českým dopravcem, dostaly v dubnu za poskytnuté slevy více než 217 milionů korun. Další železniční dopravce RegioJet vyfakturoval téměř 31 milionů korun. Mezi autobusovými dopravci poskytla nejvíce slev společnost Student Agency, která od státu za duben dostala 15,9 milionu korun.

Nejvíce dosud stát dopravcům za slevy zaplatil v říjnu, kdy kompenzace činily 512 milionů korun. Naopak v prosinci to bylo skoro o 100 milionů korun méně, což bylo zapříčiněno zejména vánočními svátky.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy. Podle dopravců se po zavedení slev zvýšil počet cestujících v jednotkách procent.

Přehled dopravců s největším objemem faktur za duben (v korunách):

Vlaky:

ČD, a.s. 217,188.284 RegioJet a.s. 30,968.265 LEO Express a.s. 11,115.372 GW Train Regio a.s. 2,042.719 ARRIVA Vlaky s.r.o. 961.616

Autobusy:

STUDENT AGENCY, s.r.o. 15,816.228 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 12,773.312 ČSAD VSETÍN, a.s. 12,061.584 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. 11,930.874 ARRIVA MORAVA, a.s. 10,963.502