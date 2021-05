Stát vynaloží 100 milionů korun na loňské ztráty linkových autobusových dopravců

Praha - Komerční dopravci, kteří provozují linkové autobusy, mohou nově zažádat o kompenzace za loňské ztráty z koronavirové krize. Stát na nový program COVID Bus Linka vyčlení zhruba 100 milionů korun. Dotace budou vázané na období od 12. března do konce června loňského roku, přičemž by měly pomoci i se závazky z druhé poloviny roku. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo dopravy. Na konci loňského roku stát kompenzoval také ztráty zájezdových dopravců, mezi které rozdělil přes 932 milionů korun.

"Komerční linkoví dopravci byli zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními. Sice je neovlivnilo to, že se rušily školní výlety a a podobně, ale mnohdy nemohli jezdit do zahraničí a i na linkách v ČR byl patrný výrazný pokles počtu cestujících. Ministerstvo dopravy proto prostřednictvím programu COVID-Bus linka umožňuje překlenout situaci vzniklou v roce 2020,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Kompenzace by podle ministerstva měly primárně pokrýt ztráty hlavně z kritického období od 12. března do 30. června loňského roku. Podpora je však podle úřadu zároveň kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost dopravců splácet závazky i z druhé poloviny roku 2020, kdy nenastalo původně předpokládané oživení trhu. Žádosti mohou provozovatelé podávat od 19. května do 18. června 2021. Kompenzace se budou odvozovat od emisní třídy autobusu, přičemž musí jít o autobus v emisní třídě EURO2 a vyšší. Zohledňovat se bude také samotná kapacita autobusu.

Kompenzace budou moci čerpat podnikatelé ze silniční veřejné linkové osobní dopravy, kteří provozují autobusovou dopravu na českém území.

V závěru loňského roku stát kompenzoval ztráty z loňského jara i autobusovým zájezdovým dopravcům. Prostřednictvím programu COVID Bus mezi ně rozdělil přes 932 milionů korun. Podle dopravců však byla podpora nedostatečná, protože ztráty pokračovaly i v dalších měsících loňského i letošního roku. Bez další podpory podle nich hrozí krach velkého počtu podnikatelů. Ministerstvo dopravy k tomu uvedlo, že vyhovělo drtivé většině žadatelů, přičemž loňská podpora pro zájezdové dopravce byla koncipovaná tak, aby pomohla firmám překlenout období až do konce prvního čtvrtletí letošního roku.