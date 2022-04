Stát vloni dopravcům za slevy vyplatil 3,85 mld. Kč, meziročně víc

Praha - Slevy v dopravě pro studenty a seniory vloni stály 3,85 miliardy korun. Meziročně je to o 1,7 procenta více, rok však opět ovlivnila covidová omezení. Největší část kompenzací dostaly České dráhy. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Před koronavirou krizí vyšel roční účet za slevy na 5,8 miliardy korun. Ode dneška platí místo dosavadních 75procentních slev z jízdného snížené 50procentní slevy. Ty by podle odhadů měly vyjít státní rozpočet na 3,9 miliardy Kč ročně, ovšem bez covidových omezení.

Největší část kompenzací v loňském roce stát vyplatil Českých drahám, které inkasovaly za slevy přes 1,5 miliardy Kč. Následoval RegioJet se 314 miliony Kč. Z autobusových dopravců dostala nejvíce středočeská divize Arrivy, která vloni vyfakturovala za slevy více než 146 milionů Kč.

Stát poskytuje slevy z jízdného pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Do konce letošního března mohli tito cestující využívat slevu 75 procent. Ode dneška si však už připlatí dvojnásobek, začíná totiž platit nové nastavení státních slev 50 procent z ceny jízdného.

Slevy 75 procent zavedla od září 2018 tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Nynější vláda o snížení slev rozhodla v lednu. Současná koalice původní výši slev kritizovala jako nehospodárnou. Stát od začátku slev za ně dopravcům zaplatil více než 14 miliard korun.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.