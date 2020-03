Stát umožnil odložit platby záloh u silniční daně a také mýtného

Praha - Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné uhradit až do 15. října. Sankce za zpožděné platby totiž ministerstvo financí plošně promine. O tři měsíce budou moci dopravci také odložit platbu mýtného. Po jednání vlády to oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové dnes zároveň vláda schválila návrh na úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, ale i o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě. Prominutí platí od 12. března po celou dobu trvání nouzového stavu. Dopravci opatření uvítali, mělo by to pomoci posílit jejich likviditu při současné krizi.

MF opatřením rozšířilo tzv. liberační balíček, který již například plošně promíjí pokuty za pozdní odevzdání daňového přiznání, což prodloužilo lhůtu z 1. dubna do 1. července. Dále MF prominulo červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob nebo pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu.

Vláda také rozhodla o odložení mýtných poplatků zatím o tři měsíce.

"Rozhodnutí jednoznačně vítáme, dopravním firmám to pomůže s okamžitým cash flow, což posílí jejich likviditu," řekl ČTK generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Upozornil, že dopravci nyní evidují velký propad objednávek, problémy jsou i s platbami od zákazníků, což dostává dopravní firmy do problémů. Hromíř zároveň doufá, že vláda postupně přijme i další podpůrná opatření. Zmínil například jednorázové dotace pro dopravce po vzoru Německa. S ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) o tom budou jednat v dalších dnech.

Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru. V případě nákladních aut daň závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav. Daň se platí ve čtyřech čtvrtletních zálohách. Mýto platí vozidla nad 3,5 tuny na všech tuzemských dálnicích a také vybraných silnicích první třídy. Celkem jde o více než 2400 kilometrů.