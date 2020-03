Stát stahuje letecky Čechy uvízlé kvůli koronaviru v zahraničí

Letiště Václava Havla v Praze (na snímku z 16. března 2020) je jediné v ČR, které mohou v souvislosti s šířením koronaviru využívat cestující komerčních přeshraničních letů. Od 16. března 2020 zároveň platí na základě rozhodnutí vlády zákaz vstupu cizinců do ČR a Čechům cestování do zahraničí.

Letiště Václava Havla v Praze (na snímku z 16. března 2020) je jediné v ČR, které mohou v souvislosti s šířením koronaviru využívat cestující komerčních přeshraničních letů. Od 16. března 2020 zároveň platí na základě rozhodnutí vlády zákaz vstupu cizinců do ČR a Čechům cestování do zahraničí. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Česko v příštích dnech vyšle do Egypta, na Filipíny a do Vietnamu tři evakuační lety. Dnes vojenský speciál dopravil z Pobaltí 51 Čechů a Slováků, naopak do lotyšské Rigy dopoledne dovezl 25 osob. Do Česka, uzavřeného kvůli pandemii koronaviru nového typu, by se díky čtyřem letům mělo dostat 700 lidí, z toho téměř 600 českých občanů. Volná místa v letadlech Česko poskytlo dalším zemím EU, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí. Podle letecké společnosti Smartwings se chystají další repatriační lety ze Střední a Jižní Ameriky.

"Do Rigy dopoledne vojenský speciál odvezl 25 osob, zpět jsme před chvílí dopravili 51 Čechů a Slováků," uvedl na twitteru ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO). O nejbližších plánovaných letech tam, odkud se Češi nemohou jinak vrátit, po poledni informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zatímco do Pobaltí letěl vojenský speciál, na dalších letech se diplomacie domluvila s komerčními firmami.

Dvě letadla Smartwings dnes po 16:00 odstartovala směrem na Filipíny a do Dominikánské republiky do letoviska Punta Cana. "Na žádost ministerstva zahraničních věcí realizujeme i další repatriační lety," uvedla mluvčí firmy Vladimíra Dufková. V úterý 24. března večer má v Praze přistát letadlo Smartwings s Čechy z Hondurasu a Mexika, ve středu přiletí tři další lety. První dopraví Čechy z Kolumbie a Kostariky, další z Panamy a Kuby a třetí z Peru a letiště u města Puerto Plata v Dominikánské republice.

Pokračovat budou podle ministerstva zahraničí také evakuační cesty autobusy. Vzhledem k rušení velkého množství leteckých spojení do Frankfurtu budou autobusy ve větší míře nově obsluhovat mezinárodní letiště v Berlíně.

V Egyptě nyní zůstávají podle informací diplomacie asi dvě stovky Čechů, kterým se nepodařilo opustit zemi před uzavřením tamních letišť. Z filipínského ostrova Cebu bude možná evakuace zhruba 200 Čechů. "Řešíme zároveň výjimky pro ty Čechy, kteří se nacházejí mimo Manilu a Cebu na jiných ostrovech, abychom je dostali k těmto dopravním uzlům," uvedl Petříček.

Ve středu je v plánu také speciální let z Hanoje pro zhruba 200 Čechů. Do Česka by mělo letadlo z Vietnamu přepravit také zdravotnický materiál.

Diplomacie chystá i další lety. Informovat o nich plánuje ve druhé polovině týdne. V případě evropských destinací ministerstvo zahraničí zopakovalo, že vnitrostátní německou dopravou je nadále možné dostat se na místa odjezdů autobusů. V plánu jsou jízdy do Berlína, ale také do Stockholmu, Paříže a Amsterdamu. Dále také platí výjimka ministerstva vnitra pro rodinné příslušníky, kteří si mohou pro příbuzné dojet na letiště letiště v Rakousku či Německu.

Kvůli šíření epidemie řada zemí uzavřela stejně jako Česko svoje hranice, omezen byl radikálně i letecký provoz.