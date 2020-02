Stát si musí vybrat mezi pastevectvím a vlky, znělo na konferenci

Hradec Králové - Stát by si měl vybrat mezi obhospodařovanou krajinou a vlky, shodli se dnes někteří účastníci konference v Hradci Králové k vlivu vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření. Uskutečnila se na krajském úřadu, podle organizátorů šlo o dosud největší podobnou konferenci v ČR. Účastnili se jí také zástupci státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Farmáři z Broumovska na severu hradeckého kraje, kde se vlci usadili před pěti lety, jsou jedni z nejhlasitějších odpůrců vlků. Mají největší ztráty v celé ČR.

"Jsme si vědomi toho, že s expanzí vlka je problém, zvláště pak na Broumovsku. Programem péče o vlka se to snažíme řešit. Podstatou je, aby měli hospodáři dostatečně a rychle náhradu škod, abychom jim nabídli dotace, ze kterých si postaví ohradníky, pořídí pastevecké psy. Je to v souladu s tím, jak k tomu přistupují jinde v Evropě, je potřeba konflikt farmářům kompenzovat," řekla Jindřiška Jelínková z AOPK. Podle ní je právě na Broumovsku společným cílem farmářů i ochranářů zachovat pastvu, která je důležitou součástí péče o ekosystémy.

Chovatel ovcí a starosta Vernéřovic na Broumovsku Tomáš Havrlant ze Svazu chovatelů ovcí a koz označil problém za celoevropský. "Není to o tom, že líní chovatelé si nejsou schopni zabezpečit ovce, ale že to může zásadně změnit ráz hospodaření v krajině a její vzhled. Chceme změnu zákona," řekl Havrlant.

Farmáře podporuje vedení hradeckého kraje, odlehlé Broumovsko i tak trpí odlivem obyvatel. "Například v Německu nebo ve Francii začali mít stejný problém o 15 let dříve, také si mysleli, že to půjde. Výsledek je katastrofální. My jsme ještě ve fázi, kdy s tím jde něco dělat. Stát si musí vybrat, jestli chce krajinu, kde bude pastevectví, nebo krajinu osídlenou vlky," řekl Havrlant.

Farmáři požadují změnu legislativy, aby se mohli vlkům bránit. Navrhují vlkům vyčlenit bezpečné území, například národní parky nebo vojenské prostory. "Střelba je nejefektivnější způsob ochrany stád. Když vlci vědí, že ovce je spojena pro ně s fatálním nebezpečím, tak to nebudou dělat," řekl Havrlant. Je jedním z farmářů, kteří zažalovali stát. U českých soudů se domáhají toho, aby ministerstvo životního prostředí připravilo návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby mohl být počet vlků redukován.

Podle Jelínkové regulace vlků nic neřeší. "Řešila by přijatelnost vlka veřejností. Naopak by to možná mohlo mít vliv na další šíření vlků," doplnila.

V České republice je 18 vlčích teritorií a v nich odhadem 60 až 90 jedinců, uvádí AOPK. V Královéhradeckém kraji jsou tři teritoria, která zasahují do sousedního Polska.

V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije podle odhadů CHKO Broumovsko 15 až 20 vlků ve třech smečkách, které mají jádrové oblasti teritorií v Polsku. Hradecký kraj vyplatil za rok 2019 na náhradách škod po vlcích rekordních více než 2,2 milionu korun. Kraj vyplácí odškodné chovatelům vybraných hospodářských zvířat od roku 2016.