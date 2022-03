Stát promine všem dopravcům zálohy silniční daně za celý letošní rok

Praha - Stát všem dopravcům hromadně promine zálohy silniční daně na celý letošní rok. Nejde však o prominutí samotné daně. Dnes to oznámila Finanční správa. Reaguje tak na krizi kolem vysokých cen paliv, které výrazně zvýšily dopravcům náklady. Vláda chce zrušit silniční daň pro osobní auta a kamiony do 12 tun, zrušení záloh by mělo platit i pro těžší vozy.

"Ministr financí (Zbyněk Stanjura - ODS) v souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny - přistoupil k hromadnému prominutí záloh silniční daně na celý rok 2022," uvedla správa. Hlavním důvodem je výrazné zvýšení cen pohonných hmot.

Konkrétně jsou zrušeny zálohy z dubna, července, října a prosince. Jde o hromadné prominutí záloh, dopravci tak nebudou dostávat žádné oznámení.

Vláda už dříve rozhodla o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun. Podnikatelům by to mělo přinést roční úsporu 4,2 miliardy korun. Je k tomu ale potřeba novela zákona o dani silniční, kterou má předložit ministerstvo financí.