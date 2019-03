Praha - Převážnou část dotovaných dálkových vlaků, které si objednává stát, budou i nadále zajišťovat České dráhy. Jde o celkem 22 dálkových linek, například na dvou tratích mezi Prahou a Brnem. ČTK to dnes sdělil František Jemelka z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Šest dálkových linek loni dostali soukromí dopravci.

Stát při rozdělování dálkových linek, které si objednává v rámci zajišťování tzv. veřejné služby, využívá možnosti přímého přidělení. EU tuto možnost umožňuje uzavírat do roku 2023, a to nejdéle na dobu deseti let. Po tomto termínu musí projít všechny železniční linky soutěží v rámci klasických výběrových řízení.

Resort dopravy nejprve při přidělování linek porovnával nabídky Českých drah a případné alternativní návrhy jiných dopravců. Soukromí dopravci tak získali celkem šest tratí, další tři dostaly České dráhy.

Nyní úřad vydal oznámení, které počítá s přímým zadáním dalších 19 linek státnímu dopravci. Jde například o vlaky na tratích Praha-Trutnov, Praha-Brno, Ústí nad Labem-Liberec nebo Brno-Jihlava-České Budějovice-Plzeň. Podle Jemelky ministerstvo nedostalo na linky žádné alternativní nabídky od jiných dopravců. Oznámení bude nyní dva měsíce uveřejněné na úřední desce ministerstva, následně bude moci stát s dopravcem uzavřít smlouvy. Ty budou uzavřeny na různě dlouhou dobu s platností od prosince letošního roku.

Ministerstvo dopravy loni rozdělilo celkem devět linek, které si objednává v rámci zajištění veřejné služby. Resort loni uvedl, že díky novým smlouvám na tratích ušetřil přes 300 milionů korun.

O linky se podělili celkem čtyři dopravci. Na tratích Pardubice-Liberec, Praha-Luhačovice a Praha-Žilina uspěl státní dopravce. Konkurenční Arriva zase zvítězila se svými nabídkami na linkách Praha-Tanvald, Kolín-Nový Bor, Praha-Rakovník a Praha-Příbram-České Budějovice. RegioJet bude od letošního prosince jezdit na vytížené trati mezi Brnem a Bohumínem. Čtvrtým osobním dopravcem je společnost GW Train, které v minulosti ministerstvo přidělilo trať Plzeň-Most.

Vedle dálkových linek, které objednává stát, vedou železniční dopravci jednání o regionálních linkách s kraji. Stávající smlouvy krajů se státním dopravcem vyprší letos.