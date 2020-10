Stát poslal do nemocnice v U. Hradišti deset plicních ventilátorů

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) převezla 17. října 2020 ze skladu v Sedlčanech na Příbramsku deset plicních ventilátorů do Uherskohradišťské nemocnice.

Uherské Hradiště/Sedlčany (Příbramsko) - Stát dnes poslal do Uherskohradišťské nemocnice deset plicních ventilátorů. Ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech na Příbramsku převáží ventilátory do nemocnice kvůli nepřízni počasí nákladní vozidlo. Podle původních plánů s nimi měl vzlétnout vrtulník, řekl ČTK mluvčí správy Jakub Linka. Zásilka by měla dorazit kolem 13:00, uvedl na dotaz ČTK ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Podle předsedy SSHR Pavla Švagra schválilo dodávku ventilátorů ministerstvo zdravotnictví, a to na základě žádosti nemocnice. "Dnes ráno tam posíláme deset kusů. Ministerstvo zdravotnictví má v našich skladech ještě zhruba desítky těchto přístrojů. Zároveň vláda včera (v pátek) schválila nákup dalších 500 plicních ventilátorů," uvedl Švagr.

Zásilka plicních ventilátorů už je nyní na cestě. Naložený nákladní vůz vyrazil ze Sedlčan po 09:00, převoz potrvá několik hodin. "Kvůli špatnému počasí na Vysočině vrtulník neletí. Vezeme to naším nákladním autem," řekl Linka.

Podle Sládka by ventilátory měly do Uherského Hradiště dorazit okolo 13:00. Jejich vykládka se uskuteční před centrálním objektem nemocnice."Jakmile zásilku převezmeme, tak bych se k ní nějakým způsobem vyjádřil," řekl ČTK bez dalších podrobností Sládek.

V pátek bylo v Uherskohradišťské nemocnici 104 pacientů s covidem-19, devět z nich na plicní ventilaci. Ve všech čtyřech nemocnicích Zlínského kraje leželo 227 pacientů s koronavirem, 30 z nich bylo připojeno na umělé plicní ventilaci.

Na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví je celý Zlínský kraj červený, což značí nejvyšší možné riziko nákazy koronavirem. Ze čtyř okresů v kraji je nejvíce nakažených právě na Uherskohradišťsku. Za posledních sedm dní se tam objevilo 670 nových případů nemoci v přepočtu na 100.000 obyvatel, což je třetí nejvyšší číslo mezi okresy v České republice. Zlínský kraj je v celkovém počtu nakažených na 100.000 obyvatel druhý mezi kraji. Podle ministerstva zdravotnictví se v regionu novým typem koronaviru nakazilo 1707 lidí ze 100.000.