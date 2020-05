Stát poskytne ČEZ na stavbu jaderného bloku v Dukovanech půjčku

Praha - Český stát poskytne energetické společnosti ČEZ na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny půjčku. Na dnešní tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě budou podepsány do konce června. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu. Dodavatelským modelem nového bloku podle něj bude takzvaná stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu.

Fotogalerie

Havlíček i Babiš dnes několikrát zopakovali, že cílem stavby nového jaderného bloku je zajištění přiměřené a nízké ceny elektřiny pro spotřebitele a energetické soběstačnosti ČR. Havlíček uvedl, že předpokládá, že velkoobchodní cena elektřiny poroste a lidé na stavbě Dukovan vydělají. V opačném případě bude podle něj dopad v desítkách korun ročně za rodinu, což je podle něj daleko méně, než lidé každoročně platí ve fakturách za elektřinu na podporu takzvaných podporovaných zdrojů. Podle oslovených analytiků lze ale cenu elektřiny dlouhodobě predikovat jen stěží.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zopakoval, že tendr na výběr dodavatele bloku by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036. Beneš dnes ČTK řekl, že na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (zhruba 162 miliard korun).

Podle Havlíčka se bude o podílu státu na výstavbě ještě dále jednat, záležet podle něj bude na diskusích v rámci Evropské komise. Také on připustil navrhovanou výši rozdělení financování 70 ku 30. Babiš zdůraznil, že stavba elektrárny je dlouhodobý projekt, který nebude realizovat současná vláda.

Dnešní oznámení vyvolalo řadu reakcí. Ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek uvedl, že účast státu na financování stavby nového bloku Dukovan je vhodná, protože pomůže lépe získat potřebné finance za nižší úrok. Jiří Marek, prezident spolku Jaderní veteráni, který sdružuje osobnosti s dlouhodobou profesní kariérou v jaderné energetice, pak označil v podstatě za jediné možné řešení dodavatelský model formou stavby na klíč. "A to jak z hlediska rychlosti výstavby, tak i finanční optimalizace. Při rozdělení stavby na jednotlivé technologické celky by cena stavby byla vyšší a určitě by se díky složité koordinaci protáhla," řekl ČTK.

Ekologické organizace uvedly, že jim chybí informace o skutečných nákladech stavby nového bloku. Varují před dopadem investic do stavby na ceny elektřiny pro konečné spotřebitele. "Na stole by měly ležet jasné ekonomické propočty, kolik vládní plán na nový reaktor v Dukovanech přijde spotřebitele elektřiny a daňové poplatníky i se všemi očekávatelnými riziky. Stávající čísla, která poletují od vládních představitelů vzduchem, jsou na úrovni prodejců zázračných hrnců či vysavačů," uvedl dnes Edvard Sequens ze sdružení Calla.