Stát pořídí termokamery do všech nemocnic

Ilustrační foto - Kvůli šíření nového typu koronaviru je pacientům před vstupem do areálu uherskohradišťské nemocnici změřena teplota termokamerou. Snímek je z 23. března 2020.

Ilustrační foto - Kvůli šíření nového typu koronaviru je pacientům před vstupem do areálu uherskohradišťské nemocnici změřena teplota termokamerou. Snímek je z 23. března 2020. ČTK/Glück Dalibor

Praha - Stát pořídí do všech nemocnic v České republice kamery snímající teplotu, dnes jich objednal 500. Novinářům to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V nemocnicích by měly termokamery v souvislosti se šířením nového typu koronaviru pomáhat odhalovat potenciálně infekční lidi.

"Dnes jsme učinili objednávku 500 termokamer. Budou rozmístěny ve všech nemocnicích," uvedl Vojtěch. Doplnil, že k instalaci kamer už přistoupily různé úřady a další instituce. "Udělali jsme objednávku, příští týden jich přijde prvních 50," řekl. Kamery by podle něj měly pomáhat identifikovat potenciálně nakažené už u vstupů do zdravotnických zařízení

Vojtěch odmítl informace z médií o tom, že se v hlavním městě ruší odběrová místa k testování na nemoc COVID-19: "Naopak se jejich počet zvýšil, v Praze máme čtyři, na Veleslavíně i pro samoplátce," uvedl. Celkově je v Česku 58 odběrových míst a 72 laboratoří, které vzorky testují, dodal ministr.