Stát plánuje podporu CK zárukami, nebo formou dotací, řekl Havlíček

Praha - Stát plánuje podpořit cestovní kanceláře formou specifických záruk, nebo dotacemi, pomoc připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Novinářům to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Mimo to je podle něj v plánu masivní podpora domácího cestovního ruchu v letošní letní sezoně.

"Paní ministryně pro místní rozvoj (Klára) Dostálová pro ně (cestovní kanceláře) připravuje specifický režim, který dneska řešíme, buď by byl ve formě specifických záruk, nebo dokonce ve formě dotací," uvedl Havlíček. Věří, že současný stav cestovní kanceláře vydrží, protože situace kolem koronaviru se podle něj začíná lepšit. "Jsem přesvědčen, že stojí za to dneska to nevzdávat, myslím, že se blížíme už k finále a vidíme světlo na konci tunelu," řekl.

Trpělivější podle něj budou muset být cestovní kanceláře specializované na zahraniční zájezdy. Stát ale chystá silnou podporu cestovního ruchu v České republice. V kampani se bude snažit lidi přesvědčit, že se vyplatí utrácet doma. "Chceme, aby lidé šli do regionů, chceme jim k tomu připravit podmínky, uděláme na to masivní kampaň," doplnil.

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal zákon, který cestovním kancelářím umožní, aby místo hotovosti za zaplacené zálohy za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům vystavovaly na příslušné částky poukazy. Lidé, kteří do konce srpna příštího roku poukaz neuplatní, budou mít nejpozději do 14 dnů nárok na vrácení peněz. Poukaz budou moci odmítnout lidé spadající do takzvaných zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Sněmovna rozšířila tento okruh lidí také o osamělé samoživitelky a samoživitele a také o školy v případě školních zájezdů.

CK zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize podle Asociace cestovních kanceláří ČR zálohy na zájezdy klientů do zahraničí za 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. Kvůli uzavřeným hranicím se jim prakticky zastavil prodej nových zájezdů, z důvodu vládního opatření musejí být všechny jejich prodejny uzavřené. Čelí proto obrovským ztrátám.