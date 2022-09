Stát osloví 90.000 lidí, kteří by mohli mít nárok na přídavek na dítě

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí díky žádostem o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě vytipoval asi 90.000 rodičů, kteří by mohli mít nárok na přídavek na děti, ale nepobírají ho. Upozorní je na to v textové zprávě, řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr je přesvědčen, že drtivá většina z nich nárok mít bude, do formuláře je ale nutné zadat aktuálnější data než v případě jednorázového příspěvku.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chtěla vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Na podporu má nárok asi 1,6 milionu dětí z rodin s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Automaticky dostalo podporu asi 240.000 dětí z domácností s dětskými přídavky, ostatní mohou žádat od 15. srpna.

Podle Jurečky dosud podalo žádost 844.000 lidí na 1,26 milionu dětí, vyplaceno je 764.000 žádostí. Stát získal velké množství dat od žadatelů a díky tomu mohl odhalit skupinu rodičů s potenciálním nárokem na přídavek na dítě, uvedl ministr. "Uděláme krok, který tu stát ještě nikdy nedělal a tyto rodiče oslovíme formou textové zprávy nebo e-mailu," řekl.

Žádost o přídavek lze pak podat on-line. Jurečka upozornil na hrozbu podvodných SMS, všechny zprávy od jeho ministerstva budou odkazovat pouze na oficiální web MPSV. "Drtivá většina (oslovených) bude mít nárok, ale protože u jednorázového příspěvku jsme vycházeli z dat za rok 2021, nemůže být jistota, že data jsou ještě aktuální v roce 2022, je potřeba uvést aktuální data," dodal.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte pobírají 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, je dávka o 500 korun vyšší. Činí tedy 1130 korun, 1270 korun či 1380 korun měsíčně. Jurečka před týdnem oznámil, že se koalice shodla na růstu přídavků na děti o 30 procent. Zvýšit se mají i životní a existenční minimum, což rozšiřuje okruh rodin, které mohou přídavky pobírat.