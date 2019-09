Stát nyní připravuje 151 velkých dopravních staveb za 218 mld. Kč

Praha - Stát má v současnosti v různé fázi přípravy rozpracovaných 151 velkých dopravních staveb . Náklady na ně by se měly pohybovat okolo 218 miliard korun. Většina peněz jde na stavbu a rekonstrukci dálnic a silnic. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který v pondělí prostuduje vláda. Dokument zahrnuje stavby s náklady nad 300 milionů korun.

Jednotlivé dopravní projekty jsou v různé fázi rozpracovanosti. Zatímco některé se už staví, u dalších stát vyřizuje různá úřední povolení, výkup pozemků, případně vybírá zhotovitele staveb.

Ministerstvo počítá, že na aktuálně rozpracované velké dálniční a silniční projekty bude potřebovat více než 158 miliard korun. K největším a nejnákladnějším stavbám patří zejména nové úseky dálnice D3 Úsilné-Hodějovice, Hodějovice-Třebonín a Kaplice-Nažidla, dále dokončovaná část D1 mezi Říkovicemi a Přerovem a také projekty na dálnicích D48, D11 a D35. U celkem 48 staveb se náklady vyšplhají přes miliardu korun.

Správa železniční dopravní cesty má rozdělaných 66 železničních staveb, které by měly celkově stát až 112 miliard korun. V největším projektům patří rekonstrukce tratí Český Těšín-Dětmarovice, Praha Smíchov-Černošice, Sudoměřice-Votice, železniční uzel v Plzni nebo trať na čtvrtém koridoru v Praze.

Náklady na stavby pro vodní dopravu vyjdou za zhruba šest miliard korun. Největším projektem je plavební stupeň v Přelouči, kde však stát zatím zpracovává podklady pro řízení o vlivu stavby na životní prostředí.

Značným rizikem při přípravě staveb je podle ministerstva hlavně majetkoprávní vypořádávání. Proces vyvlastňování často brzdí odvolání a následné soudní spory. Dodržování termínů staveb ovlivňuje také průběh vyřizování stavebního povolení a výběr zhotovitele.

K urychlení staveb by podle ministerstva měla přispět například novela stavebního zákona, která umožňuje vydat stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu ještě před dokončením majetkoprávního vypořádání. Přínos lze očekávat také od novely zákona o urychlení dopravních staveb, která by měla zrychlit další úřední procesy před zahájením staveb.

Ministerstvo v dokumentu upozorňuje, že na stavby bude potřeba najít další peníze. Zatímco rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je pro letošní a zatím i příští rok dostačující, výhlídky do dalších dvou let už jsou horší. Současné rozpočtové plány pro roky 2021 a 202 se pohybují kolem 65 miliard korun, což by pro financování všech staveb bylo nedostatečné. Výdaje fondu pro letošní rok jsou už okolo 100 miliard korun. Pro příští rok jsou naplánovány na 87 miliard korun, výdaje však často navyšují nespotřebované rezervy z předchozích let.