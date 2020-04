Stát New York má přes 90.000 nakažených, více než 2300 obětí

Muž v roušce na 5th Avenue na Manhattanu v New Yorku 29. března 2020.

Washington - Americký stát New York k dnešnímu dni eviduje již 92.381 lidí s koronavirem. Jejich počet přitom narostl za posledních 24 hodin o 8669. Od středy tam také nemoci COVID-19 podlehlo dalších 432 lidí, čímž celkový počet obětí vystoupal na 2373. Podle agentury Reuters to dnes oznámil guvernér tohoto nejhůře zasaženého amerického státu Andrew Cuomo.

Vrchol epidemie ve státu nastane podle Cuoma zřejmě za 7 až 30 dní, přičemž guvernér předpokládá dosažení nejvyššího počtu nových případů spíše v první polovině tohoto časového období. Poznamenal také, že stávajícím tempem, jakým přibývá lidí na jednotkách intenzivní péče, dojdou státu plicní ventilátory za šest dní.

Největší koncentrace nakažených je ve městě New York, kde se koronavirus prokázal již u téměř 52.000 lidí. Znepokojivý je podle guvernéra nárůst v okrese Nassau na ostrově Long Island, kde se za poslední den objevilo přes 1000 nově infikovaných. Dohromady tam vyšly pozitivní testy u více než 10.000 pacientů.

Cuomo uvedl, že je stát ochoten proplatit místním firmám investice, pokud se rozhodnou přeměnit svou výrobu na zdravotnické pomůcky, jichž je v místních nemocnicích stále nedostatek. Demokratický politik také dodal, že je "krutou ironií", že jsou Spojené státy závislé na dodávkách zdravotnického materiálu z Číny.

K pomoci v místních přetížených nemocnicích se již podle guvernéra přihlásilo na 21.000 zdravotnických pracovníků z jiných států USA. Cuomo je totiž nedávno veřejně vyzval k tomu, aby do New Yorku přijeli a poskytli tak úlevu místním přetíženým doktorům a sestrám.

Spojené státy evidují dohromady již přes 217.000 případů, nejvíce ze všech zemí na světě.

Kvůli koronaviru podle Trumpa čeká USA několik strašných týdnů

Kvůli epidemii koronaviru čeká Spojené státy několik strašných týdnů. Dnes na to Američany podle agentury Reuters upozornil prezident Donald Trump. Uvedl také, že uvažuje o plánu zastavit lety do nejvíce postižených oblastí.

"Rozhodně o tom uvažujeme, ale jak to jednou uděláte, opravdu tvrdě zasáhnete odvětví, které je zoufale potřebné," připustil Trump.

Šéf Bílého domu také řekl, že nevyhlásí karanténu na celém území USA, protože počty nakažených se v jednotlivých amerických státech liší. Vysvětloval také, že když se dozvěděl o "závažnosti" nového typu koronaviru, přestal nákazu přirovnávat ke chřipce, jak to dělal v prvním období pandemie. "A je to tak nakažlivé. Ještě nikdo neviděl nic takového, kdy to (koronavirus) zničehonic mají velké skupiny lidí, které jen byly v přítomnosti někoho (nakaženého)," uvedl.