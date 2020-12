Stát nepředložil EU k proplacení dotace pro Agrofert za 163 mil.

Praha - Stát nepředložil Evropské unii k proplacení dotace za více než 163 milionů korun pro holding Agrofert, které už byly holdingu předem poslány ze státní pokladny. Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz. Důvodem zadržení žádostí o proplacení dotací je podle serveru velký počet chyb na straně Česka při rozdělování dotací z unijního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. O vysoké chybovosti se píše v auditu Evropské komise. Podle auditu Agrofert nadále ovládá premiér Andrej Babiš (ANO), který holding dříve vlastnil a v roce 2017 jej vložil do svěřenských fondů. Babiš je tak podle auditu ve střetu zájmů, premiér to opakovaně popřel.

Audit Evropské komise zjistil chybovost až 67 procent při udělování dotací z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v Česku. Ministerstvo financí preventivně přestalo podle serveru žádat o proplacení dotací pro Agrofert už koncem roku 2018, kdy se chystala auditní mise EU k prověření Babišova střetu zájmů. Dotace na projekty už ale stát takzvaně předfinancoval ze státního rozpočtu. Žádost o proplacení dotací nebyla EU zaslána u 15 takových projektů firem Agrofertu, z nichž u 12 žádá unie Česko o prověření.

"Na projekty se nevztahuje nález na střet zájmů, ale jelikož se jedná o projekty podpořené z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vztahuje se na ně požadavek Evropské komise na opětovné ověření výdajů ze strany řídicího orgánu (ministerstva průmyslu a obchodu, pozn. red.)," řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch. "Do doby dokončení kontroly, jejího potvrzení ze strany auditního orgánu a úplného uzavření všech nálezů v auditní zprávě nebudou výdaje projektů vykázány Evropské komisi," dodal. Ministerstvo průmyslu a obchodu nechtělo podle serveru prověrku komentovat.

Největší ze zmíněných dotací činí 100 milionů korun. Byla určena na stavbu linky na výrobu toastového chleba v pekárně společnosti Penam z holdingu Agrofert. Podle dřívějších informací serveru už Evropská komise definitivně potvrdila, že tuto dotaci neproplatí, protože projekt nepřinesl inovace. Stát peníze ze své pokladny už dříve Agrofertu poslal. Pokud se ale definitivně ukáže, že dotace byla neoprávněná, vláda bude požadovat vrácení peněz. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to koncem listopadu uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).