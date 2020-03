Stát nebude omezovat hromadné akce, zakáže vývoz dezinfekce

Praha - Ministerstvo zdravotnictví chce zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí, podobně jako tomu učinilo v případě respirátorů třídy FFP3. Na dnešní tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo má podle něj silné signály o nedostatku dezinfekce v různých institucích.

"Myslím si, že musíme skutečně opět udržet výrobní kapacitu a produkty na území České republiky ve prospěch našich institucí, které potřebují dezinfekci, jako jsou nemocnice, lékaři a podobně," řekl Vojtěch. Rozhodnutí chce vydat dnes.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli novému koronaviru v úterý večer informovalo o tom, že zakazuje ode dneška vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Česko a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že ministerstvo financí vydá do 12:00 rozhodnutí o cenové regulaci respirátorů, aby se nestaly předmětem černého obchodu.

"Musíme dnes zmapovat aktuální kapacitu výrobců respirátorů. Dostáváme informace od nemocnic z hlediska jejich potřeb. Oslovili jsme Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru a Českou lékárnickou komoru, také nám dodaly potřeby a odhady spotřeby respirátorů u jejich členů. Dáváme všechno dohromady a ministerstvo zdravotnictví to bude koordinovat," doplnil Vojtěch. Babiš dodal, že Česko zavede centrální nákup a distribuci těchto zdravotnických potřeb.

V Česku je nadále pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, testováno bylo dosud 340 lidí. Zatím poslední nakaženou je žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila už v neděli.

Místo plošného zákazu budou pořadatelé velké akce hlásit hygieně

Stát nebude kvůli koronaviru omezovat hromadné akce, rozhodla Bezpečnostní rada státu. K omezování shromáždění podle Babiše není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Všechny akce a shromáždění nad 5000 lidí budou ale pořadatelé podle Vojtěcha muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko. I podle něj není nutné zatím rušit akce plošně.

Premiér současně hájil pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na Světový pohár v biatlonu na Vysočině. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," uvedl. Naposledy se světový pohár konal v Itálii, odkud podle něj jeden nakažený divák odjel do Německa. Rada podle Babiše v tomto případě rozhodla správně, a to na doporučení hlavní hygieničky Evy Gottvaldové.

O případném zákazu akcí a shromáždění nad 5000 lidí mluvil v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Opozice vládu kritizovala v souvislosti s omezením Světového poháru v biatlonu za nejednotný postup.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je v případě omezení hromadných akcí postupovat obezřetně. Kdyby stát podle něj na několik měsíců zablokoval veškeré akce, mohl by způsobit "obrovské národohospodářské škody". "Pokud dojde k prvnímu přenosu, tak to zvážíme, ale nyní je míra rizika velice malá," uvedl na tiskové konferenci.

Stát chce vědět o všech vlacích z rizikových oblastí

Stát chce vědět o všech vlacích, které do České republiky přijíždějí z rizikových oblastí, řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). Důležité je, aby na nádražích a ve vlacích bylo dostatečné množství dezinfekčních prostředků, uvedl.

"Budeme identifikovat všechny vlaky, které sem přijíždějí potenciálně z rizikovějších oblastí. Budeme chystat určitá opatření charakteru minimálně na dezinfekční úrovni, tak aby podobně jako přicházejí pasažéři z letadel z postiženějších oblastí, tak aby pasažéři i z těchto spojů byli identifikováni. Minimálně abychom věděli, jaké množství kdy sem přijíždí," řekl Havlíček.

"Jednal jsem takřka se všemi odbory v oblasti železnic a veřejné dopravy. Uklidnil jsem je, jasně jsem řekl, že není třeba, aby se pro řidiče autobusů a průvodčí dnes využívaly respirátory nebo roušky, ale je důležité, aby byl dostatek dezinfekčních prostředků," poznamenal ministr.

BRS už v pondělí rozhodla o zastavení leteckých spojení Česka s Jižní Koreou a pěti letišti v severní Itálii. Zákaz vejde v účinnost ve čtvrtek. Havlíček dnes rozhodnutí obhajoval. "Není pravda, co se říká, že pasažéři jednoduše můžou využít jiných spojů," řekl. Podle něj není jednoduché spoje ze severní Itálie nahradit, protože celá řada leteckých společností začíná lety rušit. Podle Havlíčka také 90 procent pasažérů z Itálie využívá k cestování do ČR právě letadla.

Své linky do Milána a Boloni s okamžitou platností v pondělí zastavily České aerolinie (ČSA), zatím do 6. dubna, už minulý týden pozastavily i linku do jihokorejského Soulu. Dopravce RegioJet dříve oznámil, že nebude od konce týdne do odvolání vypravovat autobusové spoje na linkách z Prahy do Říma a do Milána.