Stát loni vyplatil stranám a hnutím téměř 564 milionů korun

Praha - Stát v loňském roce vyplatil na příspěvcích politickým stranám a hnutím téměř 564 milionů korun. Je to zhruba o 60 milionů méně než před rokem, kdy některé strany dostaly navíc příspěvek na úhradu nákladů za volby do Evropského parlamentu. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webových stránkách ministerstva financí. Celkově dostalo příspěvek 45 subjektů.

Nejvíce peněz získalo vládní hnutí ANO, které dosáhlo na 145,8 milionu korun. Téměř polovinu z toho inkasovalo za poslanecké mandáty, dalších více než 47 milionů díky zastupitelům v krajích a na pražském magistrátu. Druhou nejúspěšnější stranou je opoziční ODS, která získala z příspěvků státu 77,3 milionu korun.

Druhá vládní strana ČSSD obdržela 67,4 milionu, z toho 27,6 milionu za krajské zastupitele. Po loňských volbách jich však strana má jen 37 místo dosavadních 125. Propad pro ni znamenaly i senátní volby. Lidovci získali na příspěvcích 49,8 milionu korun, komunisté přibližně 46,2 milionu. Piráti obdrželi 41,3 milionu korun, hnutí STAN 38,4 milionu, SPD 35,6 milionu. TOP 09 pak dostala 29,1 milionu.

Stát vyplácí stranám za každého poslance nebo senátora 900.000 korun ročně, za každého krajského zastupitele nebo zastupitele hlavního města Prahy 250.000 korun. Kromě toho mají strany, které získaly ve sněmovních volbách přes tři procenta hlasů, nárok na roční dotaci od šesti do deseti milionů korun podle volebního zisku.

Kvůli konání loňských voleb do Senátu a krajských zastupitelstev byly příspěvky vypočítané za každé volební období zvlášť. Evropské volby v roce 2019 přinesly 30 korun za každý hlas stranám, které v nich získaly nejméně jedno procento hlasů. V roce, kdy se konají sněmovní volby, což bude letos, stát stranám vyplácí kolem miliardy korun. Rovněž v těchto volbách existují příspěvky na úhradu volebních nákladů.

Příspěvky vyplacené sněmovním politickým stranám od roku 2017 (v milionech Kč, zaokrouhleno na jedno desetinné místo):

Strana nebo hnutí 2017 2018 2019 2020 ANO 263,7 147,3 161 145,8 ČSSD 142,3 84 75,9 67,4 ODS 112,8 69,7 85,7 77,3 KDU-ČSL 79,7 51,8 55,7 49,8 KSČM 99,7 46,6 53,7 46,2 SPD 66,9 34,3 41,1 35,6 Piráti 65,2 33,5 45,1 41,3 STAN 44,6 31,6 38,8 38,4 TOP 09 40,6 29,5 32,7 29,1

Zdroj: Ministerstvo financí