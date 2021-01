Stát loni vybral na daních o šest procent méně

Praha - Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení loni klesly meziročně o 5,7 procenta, tedy o 61 miliard, na 1,015 bilionu korun. Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal 426,5 miliardy korun, meziročně o pět miliard korun méně. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o 22,4 miliardy méně, celkem 160,6 miliardy korun. Vyplývá to z dat zveřejněných ministerstvem financí v rámci údajů o státním rozpočtu ke konci roku a ze statistik finanční správy.

Na výběr daní mělo dopad šíření koronaviru a s tím spojená omezení a útlum ekonomické aktivity. Ještě ke konci března daňové příjmy státu meziročně rostly. Kvůli dopadům pandemie Sněmovna pak v červenci schválila zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun z původně plánovaných 40 miliard korun.

Za propadem příjmů z daní právnických osob je podle MF mimo jiné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob a dále možnost individuálního stanovení odlišných záloh daně.

Obdobné to bylo podle MF i u příjmů z daní fyzických osob. Na dani z příjmu fyzických osob získal stát loni 231,7 miliardy korun, meziročně o 14,9 miliardy méně.

Z dostupných údajů vyplývá, že zhruba tříprocentní růst stát loni zaznamenal jen u daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou a zhruba šestiprocentní růst u daně z nemovitých věcí.

Samotný státní rozpočet získal loni na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 717,5 miliardy korun, tedy o 46,5 miliardy meziročně méně. Schodek rozpočtu loni dosáhl 367,4 miliardy korun a byl nejvyšší od vzniku ČR.

Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá nově letos 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do loňska to bylo u krajů 8,92 procenta a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obcí.

Celostátní daňové příjmy za 2019 a 2020 (v mld. Kč) - výběr:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez pojistného na SZ) DPH DPPO DPFO závislá činnost DPFO zvláštní sazba DPFO podávající přiznání Spotřební daně 2020 1015,2 426,5 160,6 204,9 21,1 5,7 162,5 2019 1076,2 431,6 182,9 216,3 20,5 9,9 167,1

Zdroj: MF