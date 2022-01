Stát loni na daních vybral přes 1,03 bilionu Kč, meziročně mírně více

Praha - Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení loni stouply meziročně o 1,2 procenta, tedy o 12 miliard korun, na 1,03 bilionu korun. Například na dani z přidané hodnoty (DPH) stát získal 463,7 miliardy korun, meziročně o 37,2 miliardy korun více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 200,6 miliardy korun, meziročně o 40 miliard korun více. Vyplývá to z dat zveřejněných ministerstvem financí v rámci údajů o státním rozpočtu za loňský rok.

Naopak z daně z příjmu fyzických osob stát za loni získal meziročně o 59 miliard korun méně, tedy 172,6 miliardy korun. Důvodem byly daňové změny účinné od roku 2021, zejména snížení základu daně o více než 25 procent a zvýšení slevy na poplatníka. MF minulý týden uvedlo, že rozpočet změnou daní loni přišel o 56,7 miliardy korun a na úrovni veřejných financí ztráta činí 90,2 miliardy korun. Méně stát vybral loni i ze spotřebních daní, zhruba 158 miliard korun.

Samotný státní rozpočet získal loni na daňových příjmech bez pojistného na sociální zabezpečení 698,7 miliardy korun, tedy o 19,5 miliardy korun méně. Vliv měla i loňský úprava rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů. Schodek rozpočtu loni vyšplhal na rekordních 419,7 miliardy korun.

Některé daně jsou takzvané sdílené daně. Patří mezi ně například DPH, daň z příjmu právnických osob nebo daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadlo loni nově 9,78 procenta a na obce 25,84 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do předloňska to bylo u krajů 8,92 procenta a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obcí.

Celostátní daňové příjmy 2020 a 2021 (v mld. Kč) - výběr:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez pojistného na SZ) DPH DPPO DPFO vybíraná srážkou DPFO placená plátci DPFO placená poplatníky Spotřební daně 2021 1033,38 463,7 200,6 24,5 138,5 9,6 157,6 2020 1021,38 426,5 160,6 21,1 204,9 5,7 162,5

Zdroj: MF