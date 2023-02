Stát loni lidem se spořením na penzi vyplatil na příspěvcích 7,6 miliardy Kč

Praha - Stát loni vyplatil na příspěvcích na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 7,6 miliardy korun. Průměrný měsíční státní příspěvek vzrostl proti konci roku 2021 o tři koruny na 149 Kč. Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období činil 41,5 miliardy Kč. Lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, loni ubylo. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí (MF), které má ČTK k dispozici.

Průměrný měsíční státní příspěvek vyplacený na penzijní připojištění činil v loňském roce 141 korun, meziročně o jednu korunu víc. Stejně o korunu na 162 korun se v průměru zvýšil měsíční státní příspěvek na doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění nahradilo od roku 2013.

Na penzi si ke konci loňska se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému spořilo 4,397 milionu lidí, o 44.000 méně než na konci roku 2021. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem roku 2,775 milionu lidí. To bylo o 214.000 méně než na konci roku 2021. Doplňkové penzijní spoření má 1,622 583 milionu lidí, o 170.000 více než v prosinci 2021.

Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostl proti konci roku 2021 o 20 korun na 816 Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění stoupl o 14 Kč na 795 Kč, účastníka doplňkového penzijního spoření o 24 Kč na 853 Kč.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.

Protože stále více lidí v Česku si vybírá své úspory ze třetího pilíře penzijního připojištění, plánuje ministerstvo financí zpřísnit podmínky pro výběry. A pro získání státní podpory by mělo být bude nutné spořit víc peněz. "Přemýšlíme o nástrojích, jak motivovat mladší ročníky, aby dlouhodobě spořili, aby případně naspořené peníze použili na měsíční bázi jako rentu," řekl TN.cz ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). MF navrhuje, aby ten, kdo si bude chtít naspořené peníze vybrat najednou, musel vrátit část státního příspěvku, a to jeho čtvrtinu až polovinu.

Počet účastníků penzijního připojištění ve fondech třetího pilíře:

rok počet v milionech 2000 2,37 2001 2,53 2002 2,62 2003 2,74 2004 2,96 2005 3,28 2006 3,59 2007 3,94 2008 4,21 2009 4,39 2010 4,53 2011 4,57 2012 5,13 2013 4,96 2014 4,80 2015 4,64 2016 4,54 2017 4,47 2018 4,45 2019 4,46 2020 4,42 2021 4,44 2022 4,40

Zdroj: Ministerstvo financí