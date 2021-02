Stát letos otevře 46,5 km nových dálnic, dalších 100 km zahájí

Praha - Stát letos zprovozní 46,5 kilometru nových dálnic a do poloviny října dokončí rekonstrukce D1. Dalších téměř 23 nových kilometrů by mělo přibýt v síti silnic první třídy. Stavební práce letos začnou na dalších 165 nových kilometrech dálnic a silnic. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Loni se otevřelo kolem 21 kilometrů nových dálnic.

Nejvíce nových kilometrů letos přibude na královehradecké dálnici D11, kde by řidiči měli začít jezdit po dvou nových úsecích. Prvním z nich je 15kilometrový úsek z Hradce Králové do Smiřic. Na ten následně navazuje sedm kilometrů ze Smiřic do Jaroměře. Další nový úsek letos stát zprovozní také na dálnici D35, a to 12 kilometrů z Opatovic do Časů. Pokračovat bude také rozšiřování karlovarské D6, kde se otevře pětikilometrový obchvat Lubence. Na Moravě se pak otevře v rámci dálnice D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic.

Dalších 100 kilometrů nových dálnic stát letos zahájí. Stavět se začnou například úseky na dálnic D6 do Karlových Varů, dále D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem, na dálnici D49 mezi Hulínem a Fryštákem a na D3 mezi Třebonínem a Kapicemi nádraží. Jedním ze zásadních projektů je pak stavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, kterou chce stát postavit za soukromé peníze formou PPP projektu. V současnosti je rozestavěno kolem 154 kilometrů dálnic.

Práce budou pokračovat i na silnicích první třídy. Na této síti je v současnosti rozestavěno 57 kilometrů, z toho 22,9 kilometrů stavaři letos dokončí. Konkrétně jde o obchvat Chrudimi, Krnova, Opavy nebo Osové Bítýšky. Hotová by měla být letos také přestavba křižovatky Rádelský Mlýn u Jablonce nad Nisou nebo silnice I/27 u Plzně. Silničáři letos zahájí práce na dalších 64,9 kilometrech, například na obchvatu Jaroměře, Nové Paky, Klatov a Olbramovic, dále silnici I/53 ze Znojma do Lechovic a silnice I/34 ze Stráže nad Nežárkou do Lásenic.

Mezi nejvýznamnější letos plánované opravy patří rekonstrukce vozovky na dálnicích D2 a D5. Pokračovat bude také oprava mostů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD bude letos ke stavbám využívat rekordní rozpočet, který činí 61 miliard korun. Meziročně je to o šest miliard korun více. Ministr Havlíček k tomu řekl, že právě dopravní výstavba by se měla stát jedním z hospodářských impulsů v době krize.

Stát je dlouhodobě kritizován za pomalou výstavu dálnic a silnic. Problematická je především příprava projektů, kdy se stát musí vypořádat s námitkami účastníků řízení a ochranářů a také řešit zdlouhavá majetkoprávní vypořádání. Zatímco v Česku příprava zabere často až 13 let, například v Německu je to v průměru kolem sedmi let. Ke změně by měla přispět nedávno přijatá novela zákona pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ta by měla výrazně urychlit především úřední proces před zahájením stavby.