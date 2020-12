Stát koupí zámeček v Petrkově, bude v něm centrum literatury

Barokní zámeček básníka a grafika Bohuslava Reynka v Petrkově na Havlíčkobrodsku (na snímku z 23. července 2020), který koupí stát za 18 milionů korun a vytvoří tam kulturní centrum. Po návštěvě zámečku to oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Barokní zámeček básníka a grafika Bohuslava Reynka v Petrkově na Havlíčkobrodsku (na snímku z 23. července 2020), který koupí stát za 18 milionů korun a vytvoří tam kulturní centrum. Po návštěvě zámečku to oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Stát koupí a opraví zámeček v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Vznikne v něm Česko-francouzské centrum literatury a výtvarného umění jako samostatné pracoviště Památníku národního písemnictví. Návrh ministra kultury dnes schválila vláda. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová. Stát zaplatí za nemovitost 18 milionů korun, kupuje ho od potomků básníka a grafika Bohuslava Reynka, který v Petrkově žil. V příštích pěti letech by měl stát do rekonstrukce objektu, zřízení centra a jeho provozu vložit téměř 150 milionů korun.

Fotogalerie

Reynek (1892 až 1971) v petrkovském domě žil s manželkou, francouzskou básnířkou a překladatelkou Suzanne Renaudovou, bydleli v něm i jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. V roce 2014 oba krátce po sobě zemřeli, nemovitost přešla na jejich potomky.

Zámeček je památkově chráněný, k budově přiléhá park a hospodářská stavení. Součástí prodejní nabídky jsou lesy, pole a dva rybníky. Celkem jde o 92.198 metrů čtverečních plochy. Převzetí areálu umožní podle ministerstva prezentovat návštěvníkům to, jak kulturní krajina v místě samém působila na život a dílo Reynka i Renaudové.

"V České republice není tolik významných míst, která by tak silně ovlivnila českou kulturu a umění 20. století, jako je právě Petrkov. Dílo Bohuslava Reynka a jeho ženy neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví nejen Kraje Vysočina a České republiky a je důkazem výborných česko-francouzských kulturních vztahů," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Z Petrkova by se podle něj mělo stát místo setkávání umělců, kde by se konaly workshopy, konference pro výtvarníky, spisovatele, překladatele a další akce.

Z hlediska financování je projekt rozdělen do tří etap. První etapa, která zahrnuje tento a příští rok, souvisí s výkupem nemovitostí a jejich technickým zabezpečením. Druhá etapa projektu (2021 až 2023) zahrnuje obnovu areálu a vybudování Česko-francouzského centra literatury a výtvarného umění jako samostatného pracoviště Památníku národního písemnictví. Třetí etapa od roku 2024 je zaměřena na plný provoz a rozvoj kulturních aktivit.

V příštím roce by podle plánu mělo do Petrkova jít 26,9 milionu korun, z toho 19 milionů půjde z kapitoly ministerstva kultury a 7,9 milionu požaduje ministr nad rámec svého rozpočtu. Pro rok 2022 se počítá s celkem 13,6 milionu korun. Obnova areálu by měla začít v roce 2023, kdy se počítá s výdaji 58,6 milionu korun, v roce 2024 s 37,5 milionu a v roce 2025 s 12,5 milionu korun.