Stát jedná s aerolinkami o posílení spojů do Bruselu, v létě není dost letů

Praha - Stát jedná s belgickými aerolinkami Brussels Airlines o možném letním posílení letů mezi Prahou a Bruselem. Důvodem je možná hrozba nedostatečných kapacit letů na trase během českého předsednictví v Radě EU. Dopravce zatím přislíbil využití větších letadel na vybraných spojích, od září pak přidá i další lety. V létě však stále hrozí kapacitní problémy. ČTK to dnes řekli mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková a mluvčí ministra pro evropské záležitosti Marek Zeman.

Do belgické metropole v současnosti létají třikrát denně Brussels Airlines a sedmkrát týdně Ryanair. Původně měly letos do Belgie létat také tuzemské ČSA, které však už v dubnu pravidelné spojení zrušily. Tím z letového řádu pražského letiště vypadly dva ranní lety. Brussels Airlines navíc plánovaně během léta zredukují provoz na neupřesněný počet letů. Státu tak před startem předsednictví v Radě EU, kdy se očekává velký nárůst počtu cestujících na linkách mezi Prahou a Bruselem, vznikl problém s nedostatečnými kapacitami. Ty navíc umocňuje skutečnost, že na hlavní bruselské letiště Zaventem, ze kterého je to do centra kolem 12 kilometrů, létají pouze Brussels Airlines. Irský Ryanair má základnu na letišti v Charleroi, které je však od centra belgického hlavního města přes 60 kilometrů.

Stát i pražské letiště proto jednají s belgickými aerolinkami Brussels Airlines o možném posílení letů. To je ovšem během sezony velmi komplikované, dopravci už totiž mají všechny lety naplánované dlouho dopředu a běžně tak nemají k dispozici volná letadla. "I přes toto máme od Brussels Airlines přislíbeno, že na vybraných spojeních, kde jsou nasazeny letadla typu A319, budou kapacity navýšeny na letadla A320 s vyšší sedačkovou kapacitou," řekla ČTK Divíšková.

To však nejspíš stačit nebude. Stát proto s aerolinkami dál jedná. Podle Zemana cílí zejména na červenec, září a říjen, což budou nejvytíženější období. "Uvědomujeme si však složitou situaci na straně dopravců, nicméně stále hledáme možnosti," dodal Zeman.

Podle Divíškové mohou kapacitní problémy vzniknout hlavně během července, kdy jsou v Praze plánované jednání celé EU. "Bohužel ale nikdo nemůže v tuto chvíli garantovat počty cestujících v průběhu obou měsíců," podotkla.

Naopak od září by se situace měla na trase zlepšit, Brussels Airlines by totiž na trase měly létat ve větším počtu spojů.

Vláda v minulých týdnech jednala o možném obnovení letů s ČSA. Podle serveru Aktuálně.cz však k dohodě strany nedospěly. Majitel společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA, Jiří Šimáně sdělil serveru, že pro ČSA není výhodné obnovení pravidelných linek do Bruselu a pro vládu zase není schůdné objednání nepravidelných letů.