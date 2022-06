Stát je od toho, aby v mimořádné situaci nabídl pomocnou ruku, uvedl Fiala

Praha - Stát je tady od toho, aby v takto mimořádné krizové situaci nabídl pomocnou ruku. Premiér Petr Fiala (ODS) to uvedl v dnešním televizním projevu, který se týkal zejména rostoucích cen energií. Fiala vnímá obavy lidí, ale věří, že na druhou polovinu roku je stát připraven a že "společně vše zvládneme". Slíbil, že pokud by v zimě došlo na kritický scénář, bude vláda schopna zajistit plyn do všech domácností. ČR chce do pěti let dosáhnout energetické suverenity, řekl Fiala. Prioritou bude jádro, podporu bude mít i fotovoltaika a tepelná čerpadla.

Česko a jeho vláda má podle něj tří základní úkoly: za prvé zabezpečit dostatek plynu na tuto zimu, za druhé odstřihnout se od Ruska a stát se energeticky suverénním státem a za třetí pomoci lidem a firmám zvládnout cenový šok, který je v souvislosti s energiemi čeká v následujících měsících.

"Nárůsty cen energií, jež nás čekají v dalších měsících, budou pro mnohé z vás šokem. Stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem. Žádný evropský stát to nedělá. Ale všemi kroky, které jsem zmínil, říkáme zřetelně – nenecháme vás padnout," zdůraznil Fiala.

Rusko nás chce učinit slabými a vydíratelnými a má k tomu dvě mocné zbraně: narušení světového trhu s potravinami a závislost Evropy na jeho plynu a ropě, řekl Fiala. Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) podle něj zvýšila tempo zadlužování země na rekordní úroveň a pomohla rozpoutat historicky nevídanou drahotu. Krátkozraká politika Babišova kabinetu doléhá na domácnosti i firmy - jak ceny energií, tak reálná hrozba, že Rusko plyn a ropu vypne, řekl premiér.

"Bohužel, Česká republika patří mezi několik málo zemí, jejichž závislost je v tomto ohledu mimořádně vysoká. A není to jen proto, že jsme kdysi byli součástí sovětského bloku. Je to přímý důsledek toho, jak se chovaly minulé vlády, zejména pak vláda Andreje Babiše," prohlásil premiér.

"Ještě před pěti lety jsme zhruba čtvrtinu plynu měli zajištěnu z Norska, tedy z bezpečné západní země. Minulá vláda neudělala nic proto, aby tyto dodávky udržela a zajistila tak energetickou bezpečnost České republiky. Naopak dovolila, abychom se v dodávkách plynu stali téměř stoprocentně závislí na Putinově Rusku. Zdali to byla chyba nebo záměr, těžko dnes soudit," pokračoval.