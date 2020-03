Stát doplatí ošetřovné i OSVČ, uhradí 80 % mzdy v zavřených provozech

Praha - Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol či školek, a to rodičům dětí do 13 let. Vládou schválené opatření se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné. Stát dále proplatí výdaje na náhrady výdělků pracovníků v karanténě, uhradí také 80 procent mzdy zaměstnanců zavřených provozů. Čas vyhrazený pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami či drogeriích bude od nově od 07:00 do 09:00 namísto nynějších dvou hodin před polednem. Lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19 musí podle nařízení ministerstva vyčlenit všechny nemocnice akutní lůžkové péče. Musí pro ně mít i personál. Přes hranice budou moci od noci na sobotu pendleři jen s razítkem, které bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a při návratu.

Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let pak dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok jen zaměstnanci. Vláda souhlasila s tím, aby stát od desátého, respektive sedmnáctého dne ošetřovné doplatil. "Ošetřovné by mohly nově čerpat všechny rodiny s dítětem do třináctých narozenin. Je to 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu," uvedla ministryně. Dodala, že ošetřovné získají i ty rodiny, které se po zavření stacionářů musí postarat o svého staršího či handicapovaného člena s uznaným stupněm závislosti na pomoci. Nový zákon by měl platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky, upřesnila ministryně. Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190.000 lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun. Stát uhradí 80 % mzdy v zavřených provozech a náhrady karantény Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění. Program ministerstva práce podpořily odbory, Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora. Vyzvaly k urychlenému schválení i dalších opatření na podporu zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků. Vláda upravila dobu pro nákupy seniorů na čas od 07:00 do 09:00 Dvě hodiny vyhrazené pro nákupy seniorů v obchodech s potravinami, lékárnách či drogeriích nebudou nadále od 10:00 do 12:00, ale už mezi 07:00 a 09:00. Na dnešním zasedání o tom rozhodla vláda a upravila tak své středeční usnesení, informoval novináře ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření má bránit rizikovou skupinu seniorů před novým typem koronaviru. Vojtěch řekl, že změna reaguje na diskusi s reprezentanty maloobchodu. "Upozornili nás, že ty původní hodiny nejsou úplně nejvhodnější z hlediska toho, jak tyto osoby jsou zvyklé nakupovat," uvedl. Původní usnesení vlády zakázalo ode dneška všem osobám s výjimkou lidí nad 65 let přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10:00 a 12:00. Doplnilo ho mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zmiňuje také prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků. Věkové omezení neplatí pro majitele, provozovatele a zaměstnance prodejen. Lůžka pro pacienty s COVID-19 musí vyhradit všechny nemocnice Lůžka pro pacienty s nemocí COVID-19 musí podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví vyčlenit všechny nemocnice akutní lůžkové péče. Musí pro ně mít i vyhrazený personál. "Vláda schválila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které ukládá všem poskytovatelům akutní lůžkové péče vyčlenit speciální lůžka pro potřebu pacientů s onemocněním COVID-19," řekl ministr Vojtěch. Připomněl, že vláda už vyčlenila Nemocnici na Homolce v Praze a Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, ale o pacienty budou muset pečovat i ostatní nemocnice. Pohyb pendlerů přes hranice bude od soboty kontrolován razítky Přes hranice budou od noci z pátku na sobotu takzvaní pendleři smět pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc i každodenním razítkem. Razítka bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. O změně dosavadního postupu rozhodla dnes vláda. Impulzem byly informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se objevila například falešná potvrzení. Nově tak přes hranice podle něj "nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka". To bude list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací. Vláda v neděli v noci zakázala s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření koronaviru volný pohyb lidí po celé zemi. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stát také zakázal až na výjimky, například kamionovou dopravu, překračování hranic. Takzvaným pendlerům dal výjimku, mohou zajíždět až sto kilometrů od hranic. Ve středu vláda rozhodla o zdravotních prohlídkách na hranicích. Pacientů s koronavirem v Česku stále přibývá, je jich už 694

V Česku je 694 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Údaje platné k dnešním 18:00 zveřejnil na twitteru ministr Vojtěch. Testů bylo provedeno 9402. Za dnešek přibylo 122 nových nakažených, což je zatím největší denní přírůstek, vyplývá z grafu na webu ministerstva. Vyléčení zůstávají tři lidé. Hospitalizovaných pacientů je 63, řekl Vojtěch na večerní tiskové konferenci po jednání vlády.

V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit.

Podle Vojtěcha je z 63 hospitalizovaných stále pět ve vážném stavu. "Ssituace se poměrně mění, čtyři lidé jsou na plicní ventilaci," řekl ministr. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu přijala Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Devětapadesátiletý muž je napojen na plicní ventilátor.

Nejvíce pacientů s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je v hlavním městě. Pražská hygienická stanice evidovala dnes vpodvečer 223 potvrzených případů. Za dnešek jejich počet stoupl o 42.

Po středečním zastavení výroby ve Škodě Auto a kolínské Toyotě Peugeot Citroën přeruší od pondělí provoz i automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko- Místecku. Odbory odhadují, že pokud krize potrvá čtvrt roku, propadne se HDP o pět až osm procent. O práci by mohlo přijít 400.000 až 450.000 lidí. Kabinet se kvůli koronaviru znovu sešel odpoledne, večer se k mimořádné situaci vyjádří prezident Miloš Zeman.

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů platí ode dneška v maloobchodě s potravinami a drogerií, v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků. Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům i jindy, do obchodů by mimo dvě hodiny před polednem ale chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe.

Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje 118 krajských, městských, soukromých a církevních zdravotnických zařízení, žádá stát o urychlenou dodávku ochranných pomůcek. Respirátory dvou nejvyšších tříd ochrany může nyní nakupovat pouze stát, na trhu ale chybí i jednorázové ústenky, rukavice a dezinfekce.

Z Kyjeva dnes vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu, které dopraví do Česka. Už dříve do Číny odletělo z Česka pro zdravotnický materiál první letadlo Smartwings.

Mezitím lidé doma dál svépomocí šijí roušky, stejně jako některé známé osobnosti, které zároveň vyzývají na sociálních sítích lidi, aby je nosili. Galanterie čelí náporu zájemců o bavlněné látky, gumičky a pásky na domácí šití roušek. Ale například v Pardubicích už zaznamenali stížnosti na podvodné prodejce roušek. Lidé také v nebývalé míře kupují šicí stroje.

Podle doporučení Sdružení praktických lékařů je potřeba v každém regionu zachovat síť otevřených ordinací, které budou mít dostatek ochranných pomůcek. Ostatní budou ordinovat na dálku po telefonu či internetu. Vyhrazené ordinace by měly začít fungovat nejpozději od pondělí 23. března. Do nich se také budou koncentrovat nedostatkové ochranné pomůcky.

Některým lékárnám v Česku v posledních dnech docházejí léčiva proti horečce, jež je jedním z průvodních jevů nemoci COVID-19. Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzval lidi, aby léky s obsahem paracetamolu, například Paralen, zbytečně nehromadili.

Výrobu utlumují další podniky. Od pondělí zastaví na dva týdny výrobu automobilka Hyundai a výrobce světlometů k autům Marelli Automotive Lighting v Jihlavě. Kladenské Lego zkrátilo směny, aby se lidé při střídání nepotkávali. Odstávku výroby chystá otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum.

V zámoří uvízly podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) stovky Čechů, kteří kvůli rušení letů nemají jak se vrátit do Česka. Z Kanárských ostrovů dopravilo Česko zpět 268 českých občanů. Dnes by mělo do Česka přiletět letadlo společnosti Ryanair z Maroka, připravuje se i evakuace českých občanů z Filipín, Vietnamu a Latinské Ameriky. Pro Čechy, kteří uvízli na evropských letištích, vypravuje česká diplomacie zvláštní autobusy.

Výrazný pokles cestujících hlásí doprava, ať už MHD ve městech, v regionálních vlacích i autobusech. Například podle Českých drah jezdí v lokálních vlacích asi desetina pasažérů. Podnik proto chce regionální provoz od pondělí zredukovat až o 28 procent, žádá však kompletní změny jízdních řádů. Dál klesá i provoz na pražském letišti.

V Česku se v posledních dnech snižuje také spotřeba elektřiny, hlavně kvůli zavřeným obchodům a restauracím, k nimž postupně přibývá i řada podniků.

Bezprecedentní omezení běžného života, cestování a vůbec kontaktu s ostatními lidmi má dopad i na psychiku. Duchovní, psychologickou a terapeutickou pomoc se zvládáním náročné situace nabízejí duchovní, psychologové, terapeuti i studenti. Očekává se, že současný režim může trvat přinejmenším měsíc.

Nemocnice v Praze začínají využívat výpomoc mediků

Nemocnice v Praze začínají využívat výpomoc mediků. Do pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se jich od minulého týdne přihlásilo 150. Zhruba třetinu jich nemocnice nasadí v klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. ČTK o tom dnes informovala mluvčí nemocnice Martina Voráčková. Pomoc mediků využívá také například Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Studenti lékařských fakult mají posílit případný nedostatek zdravotnického personálu kvůli šíření nového typu koronaviru.

"S ohledem na šíření koronaviru a případného nedostatku personálu se k nám nyní dobrovolně přihlásilo 150 studentů převážně z první lékařské fakulty," uvedla náměstkyně Všeobecné fakultní nemocnice Dita Svobodová. Podle ní bývají medici v nemocnici za běžných okolností při praktické výuce a několik desítek jich tam pracuje jako sanitáři a ošetřovatelé. Nově přihlášení studenti mohou pracovat na dohodu a získají zkušenosti z nemocnice v zátěžové situaci, řekla.

Medici podle mluvčí nebudou nahrazovat práci všeobecných sester, ale budou zapojeni do ošetřovatelských a pomocných prací.

Svatá Anna má prvního pacienta s koronavirem v těžkém stavu

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala prvního pacienta s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu. Devětapadesátiletý muž je napojený na plicní ventilátor, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Nemocnici vyčlenil stát spolu s pražskou Nemocnicí Na Homolce pro pacienty v nejtěžších stavech s nákazou koronavirem. Svatoanenská nemocnice na to má připraveno 30 lůžek s plicními ventilátory.

Nemocnice ležící v centru města pacienta přijala ve středu večer od Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích, v níž je klinika infekčních chorob a odebírají se tam vzorky na koronavirus. Svatoanenská nemocnice se bude starat o nejtěžší případy, bohunická nemocnice o zbylé pacienty s koronavirem. "Muž byl přivezen z infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno jako první pacient s onemocněním COVID-19 v těžkém stavu," uvedla Lipovská. Dodala, že muž leží na anesteziologicko-resuscitační klinice.

V České republice je 572 nakažených koronavirem. Několik nemocných bylo ve špatném stavu, teprve tento týden ale začalo platit rozdělení, že se o pacienty z Čech v těžkém stavu bude starat pražská Nemocnice Na Homolce a o moravské pacienty v těžkém stavu svatoanenská nemocnice.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má pro pacienty v těžkém stavu vyčleněno v první fázi 30 lůžek s plicními ventilátory. Fakultní nemocnice Brno má pro ostatní pacienty s koronavirem vyčleněno asi 100 lůžek a další stovky má v záloze.

U lékaře polikliniky v Rožnově byla potvrzena nákaza koronavirem

Na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku byla potvrzena nákaza koronavirem u lékaře. Hygiena dohledává, kdo s ním byl ve styku, uvedl starosta města Radim Holiš (ANO) na facebooku města. Poliklinika je v provozu.

"Ordinace a přilehlé prostory jsou desinfikovány. Poliklinika Rožnov je nadále v provozu, bohužel však dnes došlo k výpadku pevné telefonní sítě. Na opravě se aktuálně pracuje," uvedlo město na svých webových stránkách. Všichni pacienti lékaře a lidé, se kterými přišel do kontaktu, byli již informováni.

Na Rožnovsku bylo ve středu podle města zaznamenáno pět nových případů nákazy koronavirem. Podle posledních údajů krajských hygieniků je na Vsetínsku devět nakažených, v kraji je jich 40. Z Rožnova pochází také první potvrzený případ nákazy koronavirem v kraji, a to u dvaačtyřicetileté ženy, která pobývala v Itálii, nákaza byla potvrzena minulý týden v pondělí.

Podle Holiše se lékař polikliniky nakazil od člověka, který měl příznaky nemoci, ale pohyboval se mezi lidmi. Starosta také dementoval zprávy o tom, že se Rožnov bude uzavírat, vyzval lidi, aby zůstali doma a nevycházeli, zejména senioři. Město s 16.000 obyvateli nabízí lidem rozvoz potravin i léků, zřídilo infolinku.