Stát dá v příštím roce na dopravní stavby 87 miliard korun

Praha - Stát v příštím roce vynaloží na dopravní stavby 87 miliard korun, o pět miliard více, než původně plánoval. O další peníze ze státního rozpočtu už ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) žádat nebude, chce hledat další zdroje jinde. Do pěti let chce stát zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Nyní je rozestavěno 191 kilometrů nových dálnic a připraveno dalších 33 kilometrů. Ministr to dnes uvedl na tiskové konferenci. Loni byly v ČR zprovozněny čtyři kilometry nových dálnic. Kremlík dnes hodnotil své dosavadní působení, opozice jej kritizuje, že se situace v dopravě pod ním dále zhoršuje. Ministr to odmítá.

Na navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o pět miliard korun se Kremlík minulý týden dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Fond tak bude hospodařit se 70 miliardami korun ze státního rozpočtu, dalších 17 miliard získá z evropských fondů. Podle Kremlíka jde o dostačující částku. "Dochází k výraznému ochlazování ekonomiky, budu se proto snažit, aby byly udrženy výrazné investice pro další období," podotkl. Letos mělo SFDI původně vyhrazeno okolo 86 miliard, v průběhu roku se pomocí rozpočtových opatření výdaje navýšily ke 100 miliardám korun.

Další zdroje chce ministerstvo hledat jinde. Kremlík zmínil například projekty PPP nebo využití úvěrů Evropské investiční banky.

Stát by podle ministra měl v letech 2022 až 2024 zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. V současnosti je podle údajů ministerstva rozestavěno 243 kilometrů, včetně 52 kilometrů modernizované D1. V přípravě je dalších 52 kilometrů, z toho 19 na D1. Další část většiny prací je soustředěna na středočeskou D3, karlovarskou D6, dálnici D11 směrem k Polsku a D35, která bude navazovat na D1. Kremlík také dnes oznámil, že plánuje sestavit pracovní skupinu složenou z odborníků z dopravních institucí a akademické obce, která se bude zabývat výstavbou další dálniční sítě do roku 2050.

Kremlík nahradil 30. dubna v čele resortu dopravy Dana Ťoka, který odstoupil po čtyřech a půl letech ve funkci. Do té doby Kremlík zastával funkci náměstka na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V minulosti krátce působil na ministerstvu dopravy jako správní ředitel.