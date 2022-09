Stát chystá zjednodušení technických průkazů aut a zápisy elektronicky

Praha - Stát připravuje zjednodušení technického průkazu vozidel. Od roku 2024 by už motoristé neměli potřebovat velký technický průkaz, o rok později by pak mělo být možné vyřizovat zápisy v registru vozidel elektronicky. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nyní má každý majitel vozu povinně malý i velký technicky průkaz.

"Pokud se vše legislativně stihne, neměl by být od roku 2024 potřeba velký technický průkaz a do roku 2025 by mělo jít věci na registru vozidel řešit elektronicky," popsal změny Jemelka.

Pozměňovací návrh k novele silničního zákona od ministerstva na zrušení technického průkazu bez náhrady je podle něj téměř hotový a měl by být součástí druhého čtení v Poslanecké sněmovně. "A uvidíme, jak potom bude rychlé jeho schválení. My v tuto chvíli počítáme s rokem 2024 na zrušení technického průkazu," dodal mluvčí.

Chystané změny jsou součástí dalších kroků k digitalizaci dopravních agend v Česku. Ta má být podle plánů resortu dopravy kompletně dokončená do konce roku 2025. Digitalizace v dopravě pokračuje i letos. Do konce roku chce ministerstvo spustit Portál dopravy, kde budou vedle agendy z registru vozidel také záležitosti pro řidiče, plavbu, letectví a další.