Praha - Zvýšení spotřebních daní z tabáku, lihu a hazardu od příštího roku zhruba o desetinu navrhuje ministerstvo financí (MF). Podle výrobců lihovin a tabáku i sázkových kanceláří to ale povede k rozšíření černého trhu a zdražování. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by mohla stoupnout o 12 až 13 korun. Názor opozice není jednotný, například ODS růst daní podporuje.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu MF stoupnout od ledna 2020 zhruba o deset procent a spotřební daň lihu asi o 13 procent. U hazardních her MF plánuje zvýšit sazbu u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her z 23 na 25 procent, a u loterií, bing a živých her z 23 na 30 procent. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

Změny podle MF přinesou do veřejných rozpočtů v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. Návrh podle úřadu také vychází vstříc požadavkům ministerstva zdravotnictví i národní koordinátorky pro protidrogovou politiku Jarmily Vedralové, dlouhodobě prosazujícím zvýšení daní u tabáku a lihu. "Během deseti let, během kterých se spotřební daň z lihu nezvyšovala, vzrostla průměrná mzda o 44,2 procenta, čímž došlo k významnému zvýšení dostupnosti tvrdého alkoholu. V případě spotřebních daní z cigaret a tabáku sice docházelo k průběžnému navyšování, nicméně jeho výše nebyla efektní z hlediska naplnění cíle snižování spotřeby tabákových výrobků," uvedlo MF.

Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Třeba u půllitrové lahve 40procentní lihoviny by cena kvůli zvýšení daně stoupla o 9,1 koruny, oznámila Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL).

Skokové zdražení povede podle mluvčího tabákové firmy Japan Tobacco International (JTI) Jiřího Hauptmanna ke zvětšení černého trhu. Podle mluvčího British American Tobacco Tomáše Tesaře může stát zvýšením daně paradoxně tratit, lidé totiž mohou začít více kupovat cigarety z černého trhu, nebo z okolních zemí. Jednatel Imperial Tobacco Kamil Provazník upozornil, že by se jednalo o nejvyšší jednorázové zvýšení sazeb v ČR. Firma chce namodelovat chování trhu a v připomínkovém řízení s těmito daty seznámit ministerstvo. "Pevně doufáme, že se nám podaří přesvědčit MF, aby zmírnilo nárůst navrhovaných sazeb," dodal.

Také výrobci lihovin hovoří o růstu černého trhu. Podle výkonného ředitele Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) Vladimíra Darebníka jsou marže výrobců a prodejců tak nízké, že zvýšení daní zaplatí spotřebitelé. Lidé proto mohou více kupovat nelegální lihoviny nebo pivo a víno, kterých se růst daní netýká. Podle Darebníka tak stát vybere na daních méně peněz.

U hazardních her podpoří návrh MF nárůst nelegálního trhu a tvrdého hazardu, uvedli zástupci sázkových kanceláří oslovení ČTK. Ani sázkové kanceláře nečekají, že návrh vynese státu více peněz. "Přemíra regulace může mít v otázce daňového výtěžku za následek zcela opačný efekt," uvedli ve společném prohlášení zástupci Asociace provozovatelů kursových sázek (Apkurs), jejímiž členy jsou Tipsport, Fortuna a Chance. Mluvčí Sazky Václav Friedmann uvedl, že návrh MF je v rozporu s výzkumy, které potvrzují, že číselné loterie, jako Sportka, a stírací losy jsou nejméně společensky nebezpečné hry na trhu.

Návrh MF kritizují i pojišťovny. Podle návrhu totiž mají být nově daňově uznatelné i rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví. "České pojišťovny dlouhodobě vytvářely technické rezervy obezřetně nad povinnou minimální hranicí. Jsme překvapeni, že se stát rozhodl pojišťovny za toto obezřetné chování potrestat a preferuje jednorázový daňový výnos, kterým chce zatížit rezervy nad povinnou minimální hranicí," řekl ČTK výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Podle ekonomů oslovených ČTK růst daně zvýší inflaci v Česku o 0,4 procentního bodu. V únoru činila inflace, tedy růst cenové hladiny, 2,7 procenta.

Sněmovní opoziční strana ODS se zvýšením daní z lihu a tabáku souhlasí. Vláda ANO a ČSSD by ale podle občanských demokratů měla nabídnout například snížení daně z příjmu. TOP 09 se zvyšováním daní nesouhlasí a bude proti návrhu. Obě strany se shodují, že vládě docházejí peníze a snaží se je získat od daňových poplatníků, vyplývá z vyjádření stran.

Sazby daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků v roce 2019:

Rok Cigarety Celkem nejméně však Kč/kus Doutníky a cigarillos Kč/kus Tabák ke kouření Kč/kg Surový tabák Kč/kg Zahřívané tabákové výrobky Kč/g pevná Kč/kus procentní % 2019 1,46 27 2,63 1,71 2 236 2 236 2,236

Sazby daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků v roce 2020 - návrh

Rok Cigarety Celkem nejméně však Kč/kus Doutníky a cigarillos Kč/kus Tabák ke kouření Kč/kg Surový tabák Kč/kg Zahřívané tabákové výrobky Kč/g pevná Kč/kus procentní % 2020 1,61 30 2,90 1,88 2 460 2 460 2,46

Zdroj: MF