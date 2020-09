Stát chce příští rok na dopravní stavby dát 128,7 miliardy Kč

Praha - Stát plánuje v příštím roce investovat do dopravních staveb a projektů téměř 128,7 miliardy korun. V dalších letech by rozpočet měl dále růst. Počítá s tím rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jehož návrh má ČTK k dispozici. Letošní rozpočet fondu po posílení činí přes 124 miliard korun, původně se počítalo s 87 miliardami korun.

Největší část peněz by v příštím roce měla směřovat na dálniční a silniční stavby. Ředitelství silnic a dálnic by tak mělo hospodařit s přibližně 62 miliardami korun. Rozpočet Správy železnic by měl činit 54 miliard korun. Další zdroje jsou určeny například pro vodní cesty a další infrastrukturu.

Návrh obsahuje také výhled do dalších let. Podle nich by fond měl v roce 2022 hospodařit se 147 miliardami korun a o rok později se 168,5 miliardy korun. Rostoucí trend podle dokumentu odpovídá potřebám pro splnění cílů okolo výstavby hlavní sítě silniční a železniční infrastruktury. Stát zároveň počítá v příštích letech s výrazným čerpáním peněz z evropských fondů, konkrétně v řádu desítek miliard korun.

O navyšování zdrojů pro dopravu hovořil již dříve ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Stát průběžně několikrát přidával peníze pro dopravní infrastrukturu už v letošním roce. Investice do dopravní infrastruktury se podle vlády mají stát jedním z hlavních impulsů do tuzemského hospodářství po koronavirové krizi.

SFDI funguje od roku 2001. Od té doby rozdělil na financování dopravních staveb více než 1,1 bilionu korun. Loni fond investoval 95,6 miliardy korun, což bylo dosud nejvíce. Větší část peněz loni z fondu směřovala na stavbu a opravy dálnic a silnic, šlo o téměř 45,5 miliardy Kč. O zhruba dvě miliardy korun méně šlo na železnice, tři miliardy korun vydal fond na provoz mýtného systému a dalších 1,5 miliardy Kč na projekty vnitrozemské vodní dopravy. Zbylá část peněz byla určena například na překladiště pro kombinovanou dopravu, cyklostezky a další menší projekty.