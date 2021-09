Stát chce pomoci zvyšování produkce ryb v tuzemsku, obává se však sucha

Praha - Stát chce finančně pomoci tuzemskému rybářství tak, aby celková produkce ryb v Česku do roku 2030 stoupla ze současných zhruba 20.000 tun ročně. Podle odhadů ministerstva by mohlo jít o nárůst o 0,4 až dvě procenta, hlavně díky budování nových kapacit. Rybářům, kteří chovají ryby v rybnících, naopak kvůli nedostatku vody hrozí pokles produkce. Uvádí to ministerstvo zemědělství v národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2030, který v pondělí projedná vláda.

Z evropského rybářského fondu může ČR získat prostřednictvím operačního programu Rybářství mezi lety 2021 a 2027 zhruba 30 milionů euro, tedy kolem 780 milionů Kč. Z národního spolufinancování pak půjde kolem 330 milionů Kč, celkem by tedy rybáři a rybníkáři mohli získat kolem 1,1 miliardy Kč. V předchozím operačním programu bylo také 1,1 miliardy Kč, český stát v něm přispěl sumou 245 milionů Kč. Loni v srpnu z něj bylo proplaceno 465 milionů Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo u 890 milionů Kč.

"Hlavními problémy, s nimiž se potýká rybářství v ČR, jsou sucho, škody působené škůdci (kormorán, vydra, volavka, bobr a další), zabahnění rybníků, vysoká závislost domácí produkce na tradičních formách hospodaření nebo vysoká závislost na exportu ryb," uvádí ministerstvo.

V ČR je podle materiálu více než 24.000 rybníků a malých vodních nádrží o celkové ploše zhruba 53.000 hektarů. Většina rybníků se pak používá pro produkci ryb. Existuje více než 70 významnějších producentů, počet pracovníků v sektoru ale setrvale klesá, nyní se pohybuje kolem 1500 osob.Spotřeba ryb je podle ministerstva v ČR velmi nízká, zhruba 5,5 kilogramu na osobu a rok, z toho 1,3 kg sladkovodních. V EU je spotřeba vyšší, zhruba 25 kilogramů na osobu a rok, světový průměr pak činí zhruba 20 kilogramů. V ČR se většina ryb sní na konci roku, kdy je smažený kapr s bramborovým salátem stále typickým štědrovečerním chodem velké části českých rodin. Další významné zvýšení spotřeby je na Velikonoce.

Stát doufá, že v roce 2030 se zvýší produkce dalších druhů ryb, zejména dravých. Současná produkce z tradiční akvakultury by se pak měla udržet minimálně na současné úrovni. Podle realistické predikce ale očekává pokles produkce ryb v rybnících, naopak díky novým projektům v chovu lososovitých ryb doufá v mírné zvýšení produkce. Prostor pro další růst produkce je v ČR podle státu značný hlavně kvůli nízké spotřebě.

Rekreačním rybářstvím se zabývá zhruba 350.000 registrovaných členů rybářských svazů, kteří každoročně vyloví zhruba 3750 tun ryb, většinou kapra.