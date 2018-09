Praha - Pokud se obce pustí do výstavby bytů a pětinu z nich vyčlení jako sociální, stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na pořízení těchto sociální bytů poskytne stoprocentní dotaci. Babiš to dnes řekl starostům na sněmu Svazu měst a obcí. Samospráva by podle premiéra měla mít větší kompetence. Vláda by neměla rozhodovat například o platech místních politiků.

"Když se obec rozhodne postavit 50 bytů, stát na 20 procent z nich, které budou sociálními byty, poskytne nevratnou dotaci ve výši 100 procent," uvedl předseda vláda. Podle něj s tím počítá projekt Výstavba o dostupném bydlení, který chystá ministerstvo pro místní rozvoj. To by se podle Babiše mělo stát ministerstvem pro menší obce.

"Nechceme vám něco vnucovat, přikazovat, vy jste samospráva. Doufám, že to oceníte," uvedl předseda vlády. Slíbil také změny stavebního zákona, které by zkrátily lhůtu pro výstavbu bytu v Praze z deseti let na jeden rok. Premiér připomněl rovněž potřebu výstavby dopravní infrastruktury, přičemž na investice by měly být využity evropské dotace.

Babiš také uvedl, že za uplynulé čtyři roky se podíl obcí na rozpočtovém určení daní navýšil o 30 procent. Obce podle premiéra mají na účtech podle údajů k polovině letošního roku dohromady 162 miliard korun. "Ne všechny tyto peníze se nám podařilo přetavit do investic, aby se nevylidňoval venkov," poznamenal premiér.

Starosty na sněmu oslovili také další ministři, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nebo místopředseda Senátu Ivo Bárek (ČSSD). Odpoledne ke starostům promluví prezident Miloš Zeman.