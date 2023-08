Stát chce motivovat k úspornému vytápění bytů, změní systém rozúčtování tepla

Praha - Stát chce více motivovat obyvatele bytů v centrálně vytápěných domech k úspornějšímu chování při vytápění. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) proto připravilo nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech. Ve vyhlášce se nově zohlední energetická náročnost budovy. Vyplývá to z návrhu vyhlášky. Nová pravidla rozúčtování nákladů na teplo budou platit od začátku příštího roku.

"Současný způsob rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v centrálně vytápěných domech nemotivuje k šetření. To jsme se rozhodli změnit. Nová pravidla pro rozúčtování povedou k férovějšímu nastavení plateb a podpoří snahy k úsporám,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Úpravy rozúčtování podle ministerstva vycházejí z odborné analýzy, kterou pro úřad vypracovalo ČVUT. Univerzita k tomu zpracovala studii, která modeluje různé způsoby chování odběratelů, různé umístění bytu v domě či nastavení parametrů pro základní a spotřební složku vyúčtování.

Systém by podle úřadu měl být nově spravedlivější, protože má více odrážet ekonomickou stránku dodávky tepla, ale i podněty od odběratelů a správců domů. Nově tak bude například zohledněna dosud opomíjená energetická náročnost budovy. Podle ministerstva bude v energeticky šetrných budovách vyúčtování nejspravedlivější, jelikož teplo neuniká ven z budovy. MMR si od toho slibuje další motivaci k zateplování budov a modernizaci systému vytápění, včetně jeho digitalizace.

Návrh konkrétně mění poměr základní a spotřební složky a také spodní limit u samostatné spotřební složky. Poměr základní složky bude nově navázán na energetickou náročnost budovy. Bytová družstva i společenství vlastníků budou mít na výběr ze tří variant podle energetické náročnosti dané budovy. Základní složka by měla být ve výši 40, 50 nebo 60 procent s tím, že ji dodavatel služeb, tedy správce objektu, družstvo či společenství, může o deset procent navýšit či snížit.

Další velkou změnou a motivací k úsporám je návrh na snížení limitu pro dolní hranici při výpočtu spotřební složky o deset procent níže než dosud. To bude mít podle ministerstva dopad zejména pro úsporně se chovající obyvatele. Horní limit spotřební složky zůstane naopak beze změny, protože by to podle úřadu mohlo jinak znevýhodnit osoby, které v bytě pobývají celý den, tedy například seniory.