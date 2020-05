Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl ve Smartwings

Praha - Stát by mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings. České televizi (ČT) to dnes řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nedává smysl nic jiného, než nákup stoprocentního podílu. Opozice s tím ale většinou nesouhlasí a také statutární místopředseda vládní ČSSD Roman Onderka ČT řekl, že vstup do jakékoli firmy by měl být až poslední možností. Společnost Smartwings snahy vlády o pomoc vítá, žádost o podporu se ale podle ní změnila v souboj politických stran a vyřizování účtů.

Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by podle Havlíčka musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun. Nevyloučil ani jinou možnost, a to individuální bankovní záruku. O vyšší míře pomoci Smartwings stát uvažuje proto, že má strategický význam, uvedl ministr.

Podle Schillerové nákup stoprocentního podílu představuje logickou možnost. Jednání se podle ní zatím nevedou, je nutné provést ekonomickou analýzu, řekla po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Stát se podle Schillerové musí rozhodnout rychle, do několika týdnů.

Společnost Smartwings vítá snahy vlády o pomoc. Žádost o podporu se ale podle ní změnila v souboj politických stran a vyřizování účtů, sdělila ČTK mluvčí firmy Vladimíra Dufková. Firma odmítá tvrzení, že by byla bezvýznamnou firmou lokálního charakteru. Doufá, že debata bude věcná. Firma podle mluvčí přes všechny potíže se zákazem létání Boeingů MAX loni dosáhla konsolidovaného provozního zisku zhruba 470 milionů korun.

S tím, že by šlo o strategický podnik, ale nesouhlasí nejen opozice, ale i statutární místopředseda ČSSD Onderka. Očekává, že hnutí ANO návrh zdůvodní na koaličním jednání a předloží seznam strategických podniků. "Vstup do jakékoli firmy je až ta poslední záležitost, kterou by stát měl dělat. Měla by být promyšlená, projednaná a férová vůči všem strategickým firmám v České republice," řekl ČT.

S kapitálovým vstupem do Smartwings nesouhlasí ODS, Piráti či TOP 09. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by podle jeho předsedy Tomia Okamury bylo ochotné o návrhu diskutovat, pokud by šlo o součást širší strategie na obnovení národního leteckého dopravce po vzoru nejvyspělejších zemí. Pokud by mělo jít jen o pomoc soukromému dopravci, je podle něj spíše prioritou pomoc živnostníkům a malým podnikatelům.

Na smysluplnosti případné investice se již dříve neshodli oslovení analytici. Například analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc jako přínosné hodnotil udržení dominantní české letecké společnosti a její budoucí působení v rámci přepravy a cestovního ruchu. Naopak podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně odkoupení ČSA státem problémy nevyřeší.

Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda v dnešním vyjádření uvedl, že by šlo o zcela mimořádný krok, který ale není v ekonomicky vyspělém světě ojedinělý. Problémem však podle něj je, že státní vlastnictví firem je často značně neefektivní. "Z principiálního hlediska však své opodstatnění má," poznamenal. "Firmám typu Smartwings pochopitelně nemůže stačit záchrana v podobě Pětadvacítky nebo půjček z programů COVID. Smartwings je vysoce specifická firma, která prostě potřebuje vysoce specifický druh záchrany," uvedl Kovanda.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Do skupiny patří dopravci Smartwings a ČSA. Loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.